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Состав следственной группы по делу о теракте в Беслане увеличат - РИА Новости, 11.09.2024
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14:50 11.09.2024 (обновлено: 15:02 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/beslan-1972098887.html
Состав следственной группы по делу о теракте в Беслане увеличат
Состав следственной группы по делу о теракте в Беслане увеличат - РИА Новости, 11.09.2024
Состав следственной группы по делу о теракте в Беслане увеличат
Состав следственной группы по уголовному делу о теракте в Беслане в 2004 году будет увеличен, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:50
2024-09-11T15:02
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россия
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происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Состав следственной группы по уголовному делу о теракте в Беслане в 2004 году будет увеличен, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Доклад о ходе расследования уголовного дела представил руководитель ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу О.А. Васильев. Он сообщил об установленных по делу обстоятельствах и работе, которая проводится на сегодняшний день. В частности, он озвучил информацию о процедуре признания потерпевшими членов семей погибших в теракте и новые детали относительно установления личностей боевиков. Кроме того, он доложил, что в связи с новыми доводами граждан, состав следственной группы по делу будет увеличен, всем изложенным обстоятельствам будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУСК России по СКФО Олегу Васильеву составить подробный план работы по делу о теракте в Беслане с учетом новых обстоятельств, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Отмечается, что Бастрыкин провел личный прием представителей общественной организации "Матери Беслана". На прием к главе СК России впервые обратились представители Северо-Осетинской общественной организации ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана", чьи близкие погибли и пострадали во время террористического акта в 2004 году."Бастрыкин поручил Васильеву составить подробный план работы по уголовному делу с учетом обстоятельств, озвученных заявителями", - говорится в сообщении.Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html
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беслан, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Беслан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Состав следственной группы по делу о теракте в Беслане увеличат

СК увеличит состав следственной группы по делу о теракте в Беслане в 2004 году

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчастники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане
Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Состав следственной группы по уголовному делу о теракте в Беслане в 2004 году будет увеличен, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Доклад о ходе расследования уголовного дела представил руководитель ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу О.А. Васильев. Он сообщил об установленных по делу обстоятельствах и работе, которая проводится на сегодняшний день. В частности, он озвучил информацию о процедуре признания потерпевшими членов семей погибших в теракте и новые детали относительно установления личностей боевиков. Кроме того, он доложил, что в связи с новыми доводами граждан, состав следственной группы по делу будет увеличен, всем изложенным обстоятельствам будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУСК России по СКФО Олегу Васильеву составить подробный план работы по делу о теракте в Беслане с учетом новых обстоятельств, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин провел личный прием представителей общественной организации "Матери Беслана". На прием к главе СК России впервые обратились представители Северо-Осетинской общественной организации ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана", чьи близкие погибли и пострадали во время террористического акта в 2004 году.
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"Бастрыкин поручил Васильеву составить подробный план работы по уголовному делу с учетом обстоятельств, озвученных заявителями", - говорится в сообщении.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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