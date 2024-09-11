https://ria.ru/20240911/bayden-1971957100.html

Байден высказался о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

Байден высказался о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием - РИА Новости, 11.09.2024

Байден высказался о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

В США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:21

2024-09-11T00:21

2024-09-11T01:36

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. В США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, заявил американский президент Джо Байден."Мы работаем над этим прямо сейчас", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по России американскими ракетами ATACMS. Западные СМИ ранее писали, что США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшее время. В американской администрации, согласно публикациям, есть те, кто занял такую позицию, теперь они стараются убедить Байдена.Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что Вашингтон по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь России, в том числе американским оружием, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить этот вопрос с премьером Британии Киром Стармером.В свою очередь, журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке сообщила со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, что Блинкен во время предстоящего визита на Украину передаст разрешение Вашингтона на использование ракет ATACMS для ударов по России.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Киеву использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но "это может измениться". При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос, не пора ли разрешить ВСУ применять это дальнобойное оружие для атак на российские военные объекты, сказал, что не станет вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с украинскими партнерами.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, армия противника уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

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https://ria.ru/20240910/yarovaya-1971947466.html

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украина, россия, в мире, джо байден, нато, энтони блинкен, сша, сергей лавров