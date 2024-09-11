Рейтинг@Mail.ru
Байден высказался о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 11.09.2024 (обновлено: 01:36 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/bayden-1971957100.html
Байден высказался о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
Байден высказался о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием - РИА Новости, 11.09.2024
Байден высказался о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
В США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T00:21
2024-09-11T01:36
украина
россия
в мире
джо байден
нато
энтони блинкен
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. В США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, заявил американский президент Джо Байден."Мы работаем над этим прямо сейчас", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по России американскими ракетами ATACMS. Западные СМИ ранее писали, что США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшее время. В американской администрации, согласно публикациям, есть те, кто занял такую позицию, теперь они стараются убедить Байдена.Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что Вашингтон по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь России, в том числе американским оружием, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить этот вопрос с премьером Британии Киром Стармером.В свою очередь, журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке сообщила со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, что Блинкен во время предстоящего визита на Украину передаст разрешение Вашингтона на использование ракет ATACMS для ударов по России.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Киеву использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но "это может измениться". При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос, не пора ли разрешить ВСУ применять это дальнобойное оружие для атак на российские военные объекты, сказал, что не станет вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с украинскими партнерами.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, армия противника уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240911/blinken-1971956778.html
https://ria.ru/20240910/yarovaya-1971947466.html
https://ria.ru/20240910/udar-1971889579.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, джо байден, нато, энтони блинкен, сша, сергей лавров
Украина, Россия, В мире, Джо Байден, НАТО, Энтони Блинкен, США, Сергей Лавров
Байден высказался о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

Байден: идут дискуссии по вопросу ударов ВСУ вглубь России дальнобойным оружием

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. В США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, заявил американский президент Джо Байден.
«
"Мы работаем над этим прямо сейчас", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Блинкен посетит Украину
00:12
Западные СМИ ранее писали, что США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшее время. В американской администрации, согласно публикациям, есть те, кто занял такую позицию, теперь они стараются убедить Байдена.
Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что Вашингтон по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь России, в том числе американским оружием, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить этот вопрос с премьером Британии Киром Стармером.
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Яровая назвала проявлением фашизма обсуждение возможных ударов по России
Вчера, 22:15
В свою очередь, журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке сообщила со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, что Блинкен во время предстоящего визита на Украину передаст разрешение Вашингтона на использование ракет ATACMS для ударов по России.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Киеву использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но "это может измениться". При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос, не пора ли разрешить ВСУ применять это дальнобойное оружие для атак на российские военные объекты, сказал, что не станет вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с украинскими партнерами.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, армия противника уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России
Вчера, 17:00
 
УкраинаРоссияВ миреДжо БайденНАТОЭнтони БлинкенСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала