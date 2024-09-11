https://ria.ru/20240911/bashkirija-1972191006.html
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы - РИА Новости, 11.09.2024
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против двух парней из Нефтекамска, которые осквернили бронетранспортёр - памятник боевой славы, сообщает... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:43
2024-09-11T23:43
2024-09-11T23:43
происшествия
россия
нефтекамск
республика башкортостан
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УФА, 11 сен - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против двух парней из Нефтекамска, которые осквернили бронетранспортёр - памятник боевой славы, сообщает СУСК РФ по региону. "Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение двоим жителям города Нефтекамска 21 и 20 лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись, на которой двое молодых людей в сквере Победы в городе Нефтекамске осквернили выставочный бронетранспортёр, относящийся к элементу мемориала боевой славы, расположенного в сквере. "Обвиняемые задержаны, они признали вину и раскаялись в содеянном. С ними проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, в качестве подозреваемой допрошена девушка, которая снимала на видео факт осквернения и распространила видеозапись. Она также раскаялась в содеянном",- сообщает следком региона.
https://ria.ru/20240511/znamya-1945216797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нефтекамск, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Нефтекамск, Республика Башкортостан
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы
В Башкирии возбудили дело против двух парней, осквернивших памятник боевой славы