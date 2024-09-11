Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/bashkirija-1972191006.html
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы - РИА Новости, 11.09.2024
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против двух парней из Нефтекамска, которые осквернили бронетранспортёр - памятник боевой славы, сообщает... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:43
2024-09-11T23:43
происшествия
россия
нефтекамск
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971057091_0:146:3381:2048_1920x0_80_0_0_e50576ffd4994fb6e120ead6d799847d.jpg
УФА, 11 сен - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против двух парней из Нефтекамска, которые осквернили бронетранспортёр - памятник боевой славы, сообщает СУСК РФ по региону. "Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение двоим жителям города Нефтекамска 21 и 20 лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись, на которой двое молодых людей в сквере Победы в городе Нефтекамске осквернили выставочный бронетранспортёр, относящийся к элементу мемориала боевой славы, расположенного в сквере. "Обвиняемые задержаны, они признали вину и раскаялись в содеянном. С ними проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, в качестве подозреваемой допрошена девушка, которая снимала на видео факт осквернения и распространила видеозапись. Она также раскаялась в содеянном",- сообщает следком региона.
https://ria.ru/20240511/znamya-1945216797.html
россия
нефтекамск
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971057091_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_a27b02867ea4d5f04841ede2465044fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нефтекамск, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Нефтекамск, Республика Башкортостан
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы

В Башкирии возбудили дело против двух парней, осквернивших памятник боевой славы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 11 сен - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против двух парней из Нефтекамска, которые осквернили бронетранспортёр - памятник боевой славы, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение двоим жителям города Нефтекамска 21 и 20 лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись, на которой двое молодых людей в сквере Победы в городе Нефтекамске осквернили выставочный бронетранспортёр, относящийся к элементу мемориала боевой славы, расположенного в сквере.
"Обвиняемые задержаны, они признали вину и раскаялись в содеянном. С ними проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, в качестве подозреваемой допрошена девушка, которая снимала на видео факт осквернения и распространила видеозапись. Она также раскаялась в содеянном",- сообщает следком региона.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы
11 мая, 10:58
 
ПроисшествияРоссияНефтекамскРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала