https://ria.ru/20240911/barne-1972094183.html

Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе

Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе - РИА Новости, 11.09.2024

Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе

Назначенный на прошлой неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что состав правительства будет определен на следующей неделе. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:31

2024-09-11T14:31

2024-09-11T14:31

в мире

франция

реймс

мишель барнье

марин ле пен

евросоюз

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Назначенный на прошлой неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что состав правительства будет определен на следующей неделе. "На следующей неделе будет правительство", - заявил Барнье в Реймсе, куда прибыл на встречу с представителями партии "Горизонты" (Horizons). Его слова приводит телеканал BFMTV. Барнье был назначен премьером 5 сентября. Его назначение было встречено протестами со стороны блока левых "Новый народный фронт", который победил на внеочередных выборах в парламент. Там заявили об "отказе от демократии", обвинив Макрона в том, что он "украл выборы" у французов, отвергнув предложенную ими кандидатуру премьера. Левые отметили, что не войдут в правительство под руководством Барнье и выдвинут ему вотум недоверия. В правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" при этом заявили, что дождутся декларации политической линии Барнье, намеченной на октябрь. Как ранее сообщали СМИ, Макрон консультировался с Ле Пен перед назначением премьера, чтобы быть уверенным в том, что ее фракция – самая многочисленная в парламенте - не выдвинет ему вотум недоверия. 73-летнего Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Так, он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов.

https://ria.ru/20240909/vybory-1971589742.html

https://ria.ru/20240905/ekspert-1970876539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, реймс, мишель барнье, марин ле пен, евросоюз