Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе
Премьер Франции Барнье: состав правительства будет определен на следующей неделе
Мишель Барнье. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Назначенный на прошлой неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что состав правительства будет определен на следующей неделе.
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"На следующей неделе будет правительство", - заявил Барнье в Реймсе, куда прибыл на встречу с представителями партии "Горизонты" (Horizons). Его слова приводит телеканал BFMTV.
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Барнье был назначен премьером 5 сентября. Его назначение было встречено протестами со стороны блока левых "Новый народный фронт", который победил на внеочередных выборах в парламент. Там заявили об "отказе от демократии", обвинив Макрона в том, что он "украл выборы" у французов, отвергнув предложенную ими кандидатуру премьера.
Левые отметили, что не войдут в правительство под руководством Барнье и выдвинут ему вотум недоверия.
В правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" при этом заявили, что дождутся декларации политической линии Барнье, намеченной на октябрь. Как ранее сообщали СМИ, Макрон консультировался с Ле Пен перед назначением премьера, чтобы быть уверенным в том, что ее фракция – самая многочисленная в парламенте - не выдвинет ему вотум недоверия.
73-летнего Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Так, он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов.
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