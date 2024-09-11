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Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе - РИА Новости, 11.09.2024
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14:31 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/barne-1972094183.html
Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе
Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе - РИА Новости, 11.09.2024
Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе
Назначенный на прошлой неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что состав правительства будет определен на следующей неделе. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:31
2024-09-11T14:31
в мире
франция
реймс
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Назначенный на прошлой неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что состав правительства будет определен на следующей неделе. "На следующей неделе будет правительство", - заявил Барнье в Реймсе, куда прибыл на встречу с представителями партии "Горизонты" (Horizons). Его слова приводит телеканал BFMTV. Барнье был назначен премьером 5 сентября. Его назначение было встречено протестами со стороны блока левых "Новый народный фронт", который победил на внеочередных выборах в парламент. Там заявили об "отказе от демократии", обвинив Макрона в том, что он "украл выборы" у французов, отвергнув предложенную ими кандидатуру премьера. Левые отметили, что не войдут в правительство под руководством Барнье и выдвинут ему вотум недоверия. В правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" при этом заявили, что дождутся декларации политической линии Барнье, намеченной на октябрь. Как ранее сообщали СМИ, Макрон консультировался с Ле Пен перед назначением премьера, чтобы быть уверенным в том, что ее фракция – самая многочисленная в парламенте - не выдвинет ему вотум недоверия. 73-летнего Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Так, он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов.
https://ria.ru/20240909/vybory-1971589742.html
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в мире, франция, реймс, мишель барнье, марин ле пен, евросоюз
В мире, Франция, Реймс, Мишель Барнье, Марин Ле Пен, Евросоюз
Новый премьер Франции представит свое правительство на следующей неделе

Премьер Франции Барнье: состав правительства будет определен на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМишель Барнье
Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мишель Барнье. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Назначенный на прошлой неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что состав правительства будет определен на следующей неделе.
«
"На следующей неделе будет правительство", - заявил Барнье в Реймсе, куда прибыл на встречу с представителями партии "Горизонты" (Horizons). Его слова приводит телеканал BFMTV.
Лидер фракции правой партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Францию ждут новые досрочные выборы, заявила Ле Пен
9 сентября, 13:19
Барнье был назначен премьером 5 сентября. Его назначение было встречено протестами со стороны блока левых "Новый народный фронт", который победил на внеочередных выборах в парламент. Там заявили об "отказе от демократии", обвинив Макрона в том, что он "украл выборы" у французов, отвергнув предложенную ими кандидатуру премьера.
Левые отметили, что не войдут в правительство под руководством Барнье и выдвинут ему вотум недоверия.
В правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" при этом заявили, что дождутся декларации политической линии Барнье, намеченной на октябрь. Как ранее сообщали СМИ, Макрон консультировался с Ле Пен перед назначением премьера, чтобы быть уверенным в том, что ее фракция – самая многочисленная в парламенте - не выдвинет ему вотум недоверия.
73-летнего Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Так, он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов.
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Эксперт прокомментировал назначение Барнье на пост премьера Франции
5 сентября, 17:20
 
В миреФранцияРеймсМишель БарньеМарин Ле ПенЕвросоюз
 
 
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