https://ria.ru/20240911/bam-1972171863.html

Следствие ищет финансировавшего теракт на БАМе в 2023 году

Следствие ищет финансировавшего теракт на БАМе в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2024

Следствие ищет финансировавшего теракт на БАМе в 2023 году

Следствие ищет того, кто финансировал обвиняемого в теракте в тоннеле на БАМе, и дал ему взрывное устройство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:09

2024-09-11T20:09

2024-09-11T20:09

происшествия

россия

украина

омская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следствие ищет того, кто финансировал обвиняемого в теракте в тоннеле на БАМе, и дал ему взрывное устройство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которое было совершено в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующей день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован. Согласно имеющимся данным, следственным органам нужно получить данные о тех, кто предоставлял обвиняемому взрывные устройства и финансировал его деятельность.

https://ria.ru/20240316/fsb-1933434712.html

россия

украина

омская область

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происшествия, россия, украина, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), байкало-амурская магистраль