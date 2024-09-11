https://ria.ru/20240911/baku-1972170209.html
Пашинян рассказал, что будет означать ратификация мирного договора с Баку
Пашинян рассказал, что будет означать ратификация мирного договора с Баку - РИА Новости, 11.09.2024
Пашинян рассказал, что будет означать ратификация мирного договора с Баку
Одобрение возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном армянским Конституционным судом и его ратификация парламентом страны будет означать... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:03
2024-09-11T20:03
2024-09-11T20:05
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Одобрение возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном армянским Конституционным судом и его ратификация парламентом страны будет означать отсутствие территориальных претензий к Баку, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, поскольку, на взгляд Баку, в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. По словам Пашиняна, противоречащие Конституции Армении договоры не могут быть ратифицированы, и если предположить, что в мирном договоре есть положение о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных требований, признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять никаких территориальных претензий в будущем, а Конституционный суд констатирует несоответствие документа основному закону, то власти должны заявить народу о сложившейся в связи с этим ситуацией. "Но если КС решит, что положения мирного договора соответствуют Конституции, направляет его в Национальное собрание, а Национальное собрание ратифицирует договор, то отсутствие территориальных претензий к Азербайджану получает высшую юридическую силу... Согласно Конституции Армении, в случае противоречия между нормами международных договоров, ратифицированных Республикой Армения, и законов Республики Армения применяются нормы международных договоров", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он добавил, что в этом случае, опасения Азербайджана будут развеяны. По его мнению, конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении, но армянская сторона не поднимает этот вопрос, так как процедура ратификации мирного договора будет зеркальной как и в случае с Арменией. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240909/armeniya-1971581193.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросоюз
Пашинян рассказал, что будет означать ратификация мирного договора с Баку
Пашинян: ратификация мирного договора будет означать отсутствие претензий к Баку
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Одобрение возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном армянским Конституционным судом и его ратификация парламентом страны будет означать отсутствие территориальных претензий к Баку, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, поскольку, на взгляд Баку, в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева
, мир между Баку и Ереваном
может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.
По словам Пашиняна, противоречащие Конституции Армении договоры не могут быть ратифицированы, и если предположить, что в мирном договоре есть положение о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных требований, признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять никаких территориальных претензий в будущем, а Конституционный суд констатирует несоответствие документа основному закону, то власти должны заявить народу о сложившейся в связи с этим ситуацией.
"Но если КС решит, что положения мирного договора соответствуют Конституции, направляет его в Национальное собрание, а Национальное собрание ратифицирует договор, то отсутствие территориальных претензий к Азербайджану получает высшую юридическую силу... Согласно Конституции Армении, в случае противоречия между нормами международных договоров, ратифицированных Республикой Армения, и законов Республики Армения применяются нормы международных договоров", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Он добавил, что в этом случае, опасения Азербайджана будут развеяны. По его мнению, конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении, но армянская сторона не поднимает этот вопрос, так как процедура ратификации мирного договора будет зеркальной как и в случае с Арменией.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России
, США
и ЕС
приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.