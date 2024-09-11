https://ria.ru/20240911/baku-1972170209.html

Пашинян рассказал, что будет означать ратификация мирного договора с Баку

Пашинян рассказал, что будет означать ратификация мирного договора с Баку - РИА Новости, 11.09.2024

Пашинян рассказал, что будет означать ратификация мирного договора с Баку

Одобрение возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном армянским Конституционным судом и его ратификация парламентом страны будет означать... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:03

2024-09-11T20:03

2024-09-11T20:05

в мире

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

ильхам алиев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929120714_0:113:3060:1834_1920x0_80_0_0_160c13fa415a2238ac6f18cee6906dd2.jpg

ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Одобрение возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном армянским Конституционным судом и его ратификация парламентом страны будет означать отсутствие территориальных претензий к Баку, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, поскольку, на взгляд Баку, в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. По словам Пашиняна, противоречащие Конституции Армении договоры не могут быть ратифицированы, и если предположить, что в мирном договоре есть положение о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных требований, признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять никаких территориальных претензий в будущем, а Конституционный суд констатирует несоответствие документа основному закону, то власти должны заявить народу о сложившейся в связи с этим ситуацией. "Но если КС решит, что положения мирного договора соответствуют Конституции, направляет его в Национальное собрание, а Национальное собрание ратифицирует договор, то отсутствие территориальных претензий к Азербайджану получает высшую юридическую силу... Согласно Конституции Армении, в случае противоречия между нормами международных договоров, ратифицированных Республикой Армения, и законов Республики Армения применяются нормы международных договоров", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он добавил, что в этом случае, опасения Азербайджана будут развеяны. По его мнению, конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении, но армянская сторона не поднимает этот вопрос, так как процедура ратификации мирного договора будет зеркальной как и в случае с Арменией. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240909/armeniya-1971581193.html

https://ria.ru/20240906/aliev-1971037560.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз