https://ria.ru/20240911/ataka-1971996846.html

Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США

Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США - РИА Новости, 11.09.2024

Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США

Ряд западных чиновников опасаются, что в скором времени придется сожалеть о нападении ВСУ на Курскую область, заявил бывший старший директор по России и... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:58

2024-09-11T09:58

2024-09-11T10:05

в мире

россия

курская область

центральная азия

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ряд западных чиновников опасаются, что в скором времени придется сожалеть о нападении ВСУ на Курскую область, заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Эрик Грин. Его слова приводит газета Wall Street Journal.По словам Грина, на Западе все больше обеспокоены тем, что вторжение в область может в долгосрочной перспективе негативно сказаться на способностях Украины защищать себя. "Существуют... опасения, что это (нападение на Курскую область) всего лишь нечто подобное пресыщению сладким, о котором будут сожалеть через шесть-восемь недель", - рассказал бывший чиновник о настроениях среди некоторых должностных лиц на Западе. Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных и 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/aviabomba-1971983145.html

https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html

россия

курская область

центральная азия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курская область, центральная азия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины