Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США
Экс-глава СНБ Грин: Запад боится последствий вторжения ВСУ в Курскую область
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащие группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ряд западных чиновников опасаются, что в скором времени придется сожалеть о нападении ВСУ на Курскую область, заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Эрик Грин. Его слова приводит газета Wall Street Journal.
По словам Грина, на Западе все больше обеспокоены тем, что вторжение в область может в долгосрочной перспективе негативно сказаться на способностях Украины защищать себя.
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"Существуют... опасения, что это (нападение на Курскую область) всего лишь нечто подобное пресыщению сладким, о котором будут сожалеть через шесть-восемь недель", - рассказал бывший чиновник о настроениях среди некоторых должностных лиц на Западе.
Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных и 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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