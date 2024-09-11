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Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США - РИА Новости, 11.09.2024
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09:58 11.09.2024 (обновлено: 10:05 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ataka-1971996846.html
Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США
Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США - РИА Новости, 11.09.2024
Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США
Ряд западных чиновников опасаются, что в скором времени придется сожалеть о нападении ВСУ на Курскую область, заявил бывший старший директор по России и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:58
2024-09-11T10:05
в мире
россия
курская область
центральная азия
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ряд западных чиновников опасаются, что в скором времени придется сожалеть о нападении ВСУ на Курскую область, заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Эрик Грин. Его слова приводит газета Wall Street Journal.По словам Грина, на Западе все больше обеспокоены тем, что вторжение в область может в долгосрочной перспективе негативно сказаться на способностях Украины защищать себя. "Существуют... опасения, что это (нападение на Курскую область) всего лишь нечто подобное пресыщению сладким, о котором будут сожалеть через шесть-восемь недель", - рассказал бывший чиновник о настроениях среди некоторых должностных лиц на Западе. Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных и 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/aviabomba-1971983145.html
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в мире, россия, курская область, центральная азия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Центральная Азия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США

Экс-глава СНБ Грин: Запад боится последствий вторжения ВСУ в Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащие группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ряд западных чиновников опасаются, что в скором времени придется сожалеть о нападении ВСУ на Курскую область, заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Эрик Грин. Его слова приводит газета Wall Street Journal.
По словам Грина, на Западе все больше обеспокоены тем, что вторжение в область может в долгосрочной перспективе негативно сказаться на способностях Украины защищать себя.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Курской области сбили управляемую авиабомбу
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"Существуют... опасения, что это (нападение на Курскую область) всего лишь нечто подобное пресыщению сладким, о котором будут сожалеть через шесть-восемь недель", - рассказал бывший чиновник о настроениях среди некоторых должностных лиц на Западе.
Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных и 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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