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CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/atacms-1972002102.html
CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS
CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS - РИА Новости, 11.09.2024
CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS
Киев уже использовал "большую часть" из "нескольких сотен" переданных ему дальнобойных ракет ATACMS, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:20
2024-09-11T10:20
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
джон кирби
джо байден
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киев уже использовал "большую часть" из "нескольких сотен" переданных ему дальнобойных ракет ATACMS, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "По словам американского чиновника, "несколько сотен" ATACMS были переданы Украине, "и Украина использовала большинство из них", - говорится в сообщении телеканала. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не исключают возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет ATACMS. В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Кроме того, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, сам Блинкен в ходе своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, джон кирби, джо байден, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Джон Кирби, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS

CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему сотен ракет ATACMS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет ATACMS
Фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киев уже использовал "большую часть" из "нескольких сотен" переданных ему дальнобойных ракет ATACMS, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"По словам американского чиновника, "несколько сотен" ATACMS были переданы Украине, "и Украина использовала большинство из них", - говорится в сообщении телеканала.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей, пишут СМИ
Вчера, 08:51
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не исключают возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет ATACMS.
В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Кроме того, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, сам Блинкен в ходе своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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