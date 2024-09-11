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Парламент Аргентины не смог преодолеть вето на законопроект о пенсиях - РИА Новости, 11.09.2024
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23:27 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/argentina-1972189522.html
Парламент Аргентины не смог преодолеть вето на законопроект о пенсиях
Парламент Аргентины не смог преодолеть вето на законопроект о пенсиях - РИА Новости, 11.09.2024
Парламент Аргентины не смог преодолеть вето на законопроект о пенсиях
Палата депутатов Национального конгресса (парламент) Аргентины не смогла набрать нужное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента страны Хавьера... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:27
2024-09-11T23:27
в мире
аргентина
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Палата депутатов Национального конгресса (парламент) Аргентины не смогла набрать нужное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента страны Хавьера Милея на законопроект по увеличению пенсий, сообщает газета Clarin. "На напряженном заседании, которое продлилось четыре часа, палата депутатов в среду оставила в силе вето Хавьера Милея на пенсионную реформу", - говорится в публикации. В пользу сохранения законопроекта проголосовали 153 депутата, против 87 и еще восемь воздержались. Для преодоления вето нужно было набрать две трети голосов. В начале сентября Милей наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожает дестабилизировать бюджет страны. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса, где депутаты пытались преодолеть вето президента на повышение пенсий.
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Несколько тысяч человек в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса с требованием повышения оплаты труда
Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса, где депутаты пытаются преодолеть вето президента на повышение пенсий, передает корреспондент РИА Новости. В начале сентября Милей наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожает дестабилизировать бюджет страны. У здания конгресса собрались пенсионеры, работники сферы образования, которые также требуют у властей повышения оплаты труда. Акция проходит мирно. Люди поют песни, выкрикивают лозунги против политики властей, а еще жарят чорипаны (местные хотдоги) - это уже своего рода аргентинская традиция для таких мероприятий.
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Парламент Аргентины не смог преодолеть вето на законопроект о пенсиях

Парламент Аргентины не смог преодолеть вето президента на пенсионную реформу

© AP Photo / Natacha PisarenkoПротестующие во время акции протеста возле Конгресса Аргентины в Буэнос Айресе
Протестующие во время акции протеста возле Конгресса Аргентины в Буэнос Айресе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Протестующие во время акции протеста возле Конгресса Аргентины в Буэнос Айресе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Палата депутатов Национального конгресса (парламент) Аргентины не смогла набрать нужное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента страны Хавьера Милея на законопроект по увеличению пенсий, сообщает газета Clarin.
«
"На напряженном заседании, которое продлилось четыре часа, палата депутатов в среду оставила в силе вето Хавьера Милея на пенсионную реформу", - говорится в публикации.
В пользу сохранения законопроекта проголосовали 153 депутата, против 87 и еще восемь воздержались. Для преодоления вето нужно было набрать две трети голосов.
В начале сентября Милей наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожает дестабилизировать бюджет страны.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса, где депутаты пытались преодолеть вето президента на повышение пенсий.
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