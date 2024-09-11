https://ria.ru/20240911/alkogol-1971962941.html

Эксперт отметила значительное падение потребления алкоголя в России

Эксперт отметила значительное падение потребления алкоголя в России - РИА Новости, 11.09.2024

Эксперт отметила значительное падение потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России за последние 15 лет сократилось почти в два раза - с 15,7 литра этанола на душу населения в 2008 году до 8,4 литра в 2023-м,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T02:43

2024-09-11T02:43

2024-09-11T02:43

россия

татьяна клименко

общество

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Потребление алкоголя в России за последние 15 лет сократилось почти в два раза - с 15,7 литра этанола на душу населения в 2008 году до 8,4 литра в 2023-м, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Татьяна Клименко. Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. "Последние 10 лет в РФ наблюдается снижение общей наркологической заболеваемости. На фоне COVID-19 темпы снижения сократились, однако общая тенденция на снижение сохраняется – с 15,7 литра этанола на душу населения в 2008 году до 8,4 литра в 2023-м", - сказала Клименко. Она отметила, что аналогичные тенденции наблюдаются по алкогольной зависимости - показатель общей заболеваемости алкогольными расстройствами снизился в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 2,2%. При этом уменьшились все показатели: синдромом зависимости от алкоголя – на 2,4%, алкогольными психозами – на 1,7%, пагубным употреблением алкоголя – на 0,7%, уточнила специалист. По ее словам, постепенно снижается и смертность от случайных отравлений алкоголем, а также наблюдается снижение потребления и розничной продажи алкоголя. Состояние алкогольной интоксикации развивается даже после минимальных доз спиртного, которые не приводят к очевидным признакам опьянения, подчеркнула Клименко. Это проявляется в замедлении реакции, ухудшении концентрации внимания, раскоординированности мелкой моторики, нарушении критической оценки ситуации и своих возможностей, пояснила она.

https://ria.ru/20240911/alkogol-1971959841.html

https://ria.ru/20240805/moskva-1964130502.html

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россия, татьяна клименко, общество