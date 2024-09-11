https://ria.ru/20240911/alkogol-1971959841.html

В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года - РИА Новости, 11.09.2024

В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости, что подготовит законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года, по его... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T01:09

2024-09-11T01:09

2024-09-11T01:09

султан хамзаев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости, что подготовит законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года, по его словам, за нарушение предлагаемых норм будет грозить административная ответственность. "Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку", - сказал он. Депутат отметил, что, например, охотничье, спортивное, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть травматическое, можно купить с 21 года. "Для общественной безопасности алкоголь такое же оружие, которое человек может купить при полном созревании личности. Психологическая отметка - 21 год", - объяснил Хамзаев. Он считает важным наказывать не только магазины за продажу алкоголя лицам до 21 года, но и самих граждан за потребление алкоголя. "За потребление алкоголя до 21 года должна быть введена административная ответственность для виновника. Планирую в ближайшее время выйти с оформленным предложением", - отметил Хамзаев.

https://ria.ru/20240823/google-1968031011.html

https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html

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султан хамзаев, госдума рф, общество