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В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года - РИА Новости, 11.09.2024
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01:09 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/alkogol-1971959841.html
В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года
В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года - РИА Новости, 11.09.2024
В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года
Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости, что подготовит законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года, по его... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T01:09
2024-09-11T01:09
султан хамзаев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости, что подготовит законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года, по его словам, за нарушение предлагаемых норм будет грозить административная ответственность. "Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку", - сказал он. Депутат отметил, что, например, охотничье, спортивное, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть травматическое, можно купить с 21 года. "Для общественной безопасности алкоголь такое же оружие, которое человек может купить при полном созревании личности. Психологическая отметка - 21 год", - объяснил Хамзаев. Он считает важным наказывать не только магазины за продажу алкоголя лицам до 21 года, но и самих граждан за потребление алкоголя. "За потребление алкоголя до 21 года должна быть введена административная ответственность для виновника. Планирую в ближайшее время выйти с оформленным предложением", - отметил Хамзаев.
https://ria.ru/20240823/google-1968031011.html
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султан хамзаев, госдума рф, общество
Султан Хамзаев, Госдума РФ, Общество
В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

В ГД создадут проект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами до 21 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает алкоголь магазине
Покупатель выбирает алкоголь магазине - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель выбирает алкоголь магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости, что подготовит законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года, по его словам, за нарушение предлагаемых норм будет грозить административная ответственность.
«
"Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку", - сказал он.
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Депутат отметил, что, например, охотничье, спортивное, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть травматическое, можно купить с 21 года.
"Для общественной безопасности алкоголь такое же оружие, которое человек может купить при полном созревании личности. Психологическая отметка - 21 год", - объяснил Хамзаев.
Он считает важным наказывать не только магазины за продажу алкоголя лицам до 21 года, но и самих граждан за потребление алкоголя.
"За потребление алкоголя до 21 года должна быть введена административная ответственность для виновника. Планирую в ближайшее время выйти с оформленным предложением", - отметил Хамзаев.
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