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Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую" - РИА Новости, 11.09.2024
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11:10 11.09.2024 (обновлено: 12:47 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/akkuyu-1972020544.html
Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую"
Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую" - РИА Новости, 11.09.2024
Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую"
Строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту задерживается из-за отказа немецкой компании Siemens поставить заказанное оборудование,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:10
2024-09-11T12:47
турция
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siemens
аэс "аккую"
в мире
павел завальный
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СТАМБУЛ, 11 сен — РИА Новости. Строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту задерживается из-за отказа немецкой компании Siemens поставить заказанное оборудование, власти Турции могут пересмотреть ее присутствие на рынке, заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар в интервью агентству Anadolu."Siemens должна была поставить технику для АЭС, но оставила ее на складах, ввиду этого наблюдается задержка. Никаких юридических обоснований решения нет, это никак не соотносится с санкциями, нам на самом высшем уровне заявили, что это политическое решение, но пока никакого прогресса по этому вопросу нет", — сказал министр.Он напомнил, что Siemens — одна из крупнейших компаний, работающих на энергетическом рынке Турции. "Они утверждают, что финансы могут быть использованы в других целях, но данный проект начнет приносить доходы только через десять-пятнадцать-двадцать лет, эти утверждения не выдерживают критики", — отметил министр.Siemens не учла свою ответственность по контрактам, в этой связи власти страны могут "серьезно поставить под сомнение" присутствие компании в Турции, предупредил Байрактар."Из-за этого на проекте АЭС будет задержка в несколько месяцев, но альтернатива у нас есть. "Росатом" сделал заказ на аналог этой техники в Китае. &lt;...&gt; Из-за того, что Siemens стала причиной задержки в строительстве, мы обязательно примем меры", — подчеркнул министр, добавив, что Анкара ожидает выплаты неустойки от Siemens.По словам Байрактара, первый энергоблок готов на 90%.Строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт*ч в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.Как сообщал глава "Ростатома" Алексей Лихачев, сейчас на первом энергоблоке активно идут полномасштабные пусконаладочные работы.
https://ria.ru/20240724/aes-1961695687.html
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
https://ria.ru/20240718/lihachev-1960529478.html
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турция, анкара (провинция), siemens, аэс "аккую", в мире, павел завальный, госдума рф, россия
Турция, Анкара (провинция), Siemens, АЭС "Аккую", В мире, Павел Завальный, Госдума РФ, Россия
Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую"

Министр: строительство "Аккую" замедлилось из-за проблем с запчастями Siemens

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 сен — РИА Новости. Строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту задерживается из-за отказа немецкой компании Siemens поставить заказанное оборудование, власти Турции могут пересмотреть ее присутствие на рынке, заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар в интервью агентству Anadolu.
«
"Siemens должна была поставить технику для АЭС, но оставила ее на складах, ввиду этого наблюдается задержка. Никаких юридических обоснований решения нет, это никак не соотносится с санкциями, нам на самом высшем уровне заявили, что это политическое решение, но пока никакого прогресса по этому вопросу нет", — сказал министр.
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Он напомнил, что Siemens — одна из крупнейших компаний, работающих на энергетическом рынке Турции.
"Они утверждают, что финансы могут быть использованы в других целях, но данный проект начнет приносить доходы только через десять-пятнадцать-двадцать лет, эти утверждения не выдерживают критики", — отметил министр.
Siemens не учла свою ответственность по контрактам, в этой связи власти страны могут "серьезно поставить под сомнение" присутствие компании в Турции, предупредил Байрактар.
"Из-за этого на проекте АЭС будет задержка в несколько месяцев, но альтернатива у нас есть. "Росатом" сделал заказ на аналог этой техники в Китае. <...> Из-за того, что Siemens стала причиной задержки в строительстве, мы обязательно примем меры", — подчеркнул министр, добавив, что Анкара ожидает выплаты неустойки от Siemens.
По словам Байрактара, первый энергоблок готов на 90%.
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Строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт*ч в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.
Как сообщал глава "Ростатома" Алексей Лихачев, сейчас на первом энергоблоке активно идут полномасштабные пусконаладочные работы.
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ТурцияАнкара (провинция)SiemensАЭС "Аккую"В миреПавел ЗавальныйГосдума РФРоссия
 
 
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