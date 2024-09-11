https://ria.ru/20240911/akkuyu-1972020544.html

Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую"

Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую" - РИА Новости, 11.09.2024

Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую"

Строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту задерживается из-за отказа немецкой компании Siemens поставить заказанное оборудование,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:10

2024-09-11T11:10

2024-09-11T12:47

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СТАМБУЛ, 11 сен — РИА Новости. Строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту задерживается из-за отказа немецкой компании Siemens поставить заказанное оборудование, власти Турции могут пересмотреть ее присутствие на рынке, заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар в интервью агентству Anadolu."Siemens должна была поставить технику для АЭС, но оставила ее на складах, ввиду этого наблюдается задержка. Никаких юридических обоснований решения нет, это никак не соотносится с санкциями, нам на самом высшем уровне заявили, что это политическое решение, но пока никакого прогресса по этому вопросу нет", — сказал министр.Он напомнил, что Siemens — одна из крупнейших компаний, работающих на энергетическом рынке Турции. "Они утверждают, что финансы могут быть использованы в других целях, но данный проект начнет приносить доходы только через десять-пятнадцать-двадцать лет, эти утверждения не выдерживают критики", — отметил министр.Siemens не учла свою ответственность по контрактам, в этой связи власти страны могут "серьезно поставить под сомнение" присутствие компании в Турции, предупредил Байрактар."Из-за этого на проекте АЭС будет задержка в несколько месяцев, но альтернатива у нас есть. "Росатом" сделал заказ на аналог этой техники в Китае. <...> Из-за того, что Siemens стала причиной задержки в строительстве, мы обязательно примем меры", — подчеркнул министр, добавив, что Анкара ожидает выплаты неустойки от Siemens.По словам Байрактара, первый энергоблок готов на 90%.Строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт*ч в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.Как сообщал глава "Ростатома" Алексей Лихачев, сейчас на первом энергоблоке активно идут полномасштабные пусконаладочные работы.

https://ria.ru/20240724/aes-1961695687.html

https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html

https://ria.ru/20240718/lihachev-1960529478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, анкара (провинция), siemens, аэс "аккую", в мире, павел завальный, госдума рф, россия