https://ria.ru/20240911/akkuyu-1972019063.html
Министр энергетики Турции рассказал о работе на первом блоке АЭС "Аккую"
Министр энергетики Турции рассказал о работе на первом блоке АЭС "Аккую" - РИА Новости, 11.09.2024
Министр энергетики Турции рассказал о работе на первом блоке АЭС "Аккую"
Строительные работы на первом блоке АЭС "Аккую" завершены более чем на 90 процентов, заявил в среду министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:07
2024-09-11T11:07
2024-09-11T11:26
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СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Строительные работы на первом блоке АЭС "Аккую" завершены более чем на 90 процентов, заявил в среду министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.Министр отметил, что первый блок станции готов на 90%.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.
https://ria.ru/20240724/aes-1961695687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, аэс "аккую", в мире
Турция, АЭС "Аккую", В мире
Министр энергетики Турции рассказал о работе на первом блоке АЭС "Аккую"
Министр: работы на первом блоке АЭС "Аккую" завершены более чем на 90 процентов
СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Строительные работы на первом блоке АЭС "Аккую" завершены более чем на 90 процентов, заявил в среду министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Министр отметил, что первый блок станции готов на 90%.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.