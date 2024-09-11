https://ria.ru/20240911/akkuyu-1972019063.html

Министр энергетики Турции рассказал о работе на первом блоке АЭС "Аккую"

Министр энергетики Турции рассказал о работе на первом блоке АЭС "Аккую" - РИА Новости, 11.09.2024

Министр энергетики Турции рассказал о работе на первом блоке АЭС "Аккую"

Строительные работы на первом блоке АЭС "Аккую" завершены более чем на 90 процентов, заявил в среду министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:07

2024-09-11T11:07

2024-09-11T11:26

турция

аэс "аккую"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915280746_0:0:2148:1208_1920x0_80_0_0_87de8c22bfdb3a4c6d6cc9effbd2face.jpg

СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Строительные работы на первом блоке АЭС "Аккую" завершены более чем на 90 процентов, заявил в среду министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.Министр отметил, что первый блок станции готов на 90%.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.

https://ria.ru/20240724/aes-1961695687.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, аэс "аккую", в мире