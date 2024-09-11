https://ria.ru/20240911/afrika-1972028819.html

Франция располагает тысячами солдат для интервенции в Африку, пишут СМИ

Франция располагает тысячами солдат для интервенции в Африку, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024

Франция располагает тысячами солдат для интервенции в Африку, пишут СМИ

Франция располагает "тысячами солдат", которые в случае необходимости могут быть в кратчайшие сроки направлены в одну из стран Африки для осуществления военной... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:33

2024-09-11T11:33

2024-09-11T11:33

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Франция располагает "тысячами солдат", которые в случае необходимости могут быть в кратчайшие сроки направлены в одну из стран Африки для осуществления военной интервенции, несмотря на сокращение французских контингентов в африканских государствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного французского чиновника. "У Франции (в случае возникновения подобной необходимости - ред.) будут тысячи солдат дома, готовые к интервенции в Африке в кратчайшие сроки", - приводит газета слова чиновника. Чиновник также заявил газете, что Франция продолжит участие в делах африканских стран, однако оно будет "менее заметным". Кроме того, он отметил, что в настоящее время Франция перемещает своих инструкторов на базы местных вооруженных сил в Габоне, Сенегале, Кот-д'Ивуаре и Чаде на фоне протестов, которые проводятся у французских военных баз в Западной Африке. Протестующие обвиняют Францию в попытках проводить неоколониальную политику. Ранее сообщалось, что Франция сократит военное присутствие в Западной и Центральной Африке до нескольких сотен человек, предположительно, до 600. Париж оставит около сотни человек в Габоне (сейчас их 350), сотни в Сенегале (вместо 350) и сотни в Кот-д'Ивуаре (сейчас 600). Примерно 300 человек вместо 1000 останутся в Чаде. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом, в ноябре - о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году пришедшие к власти военные объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, он завершился 22 декабря.

https://ria.ru/20240620/africa-1954397331.html

https://radiosputnik.ru/20240622/1954734789.html

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в мире, франция, африка, габон