https://ria.ru/20240910/zhiteli-1971928752.html

Жители поврежденного дроном дома в Раменском вернулись в свои квартиры

Жители поврежденного дроном дома в Раменском вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 10.09.2024

Жители поврежденного дроном дома в Раменском вернулись в свои квартиры

Жители дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры после атаки беспилотников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:20

2024-09-10T19:20

2024-09-10T20:16

происшествия

жилье

андрей воробьев

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

атака украинских бпла в раменском

раменское

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РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен — РИА Новости. Жители дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры после атаки беспилотников, передает корреспондент РИА Новости. По словам жильцов, их начали пускать домой ближе к вечеру. Сейчас в квартирах горит свет, обстановка спокойная, оцепление сняли. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, силы ПВО минувшей ночью сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.При ударе в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Также повреждения получили два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах. Повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. В первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102, при этом несущие конструкции целы. В доме на Высоковольтной улице повреждения получила квартира на девятом этаже, кроме того, загорелись пять балконов.Генпрокурор Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим. Открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО. Кроме того, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества и восстановлением жилья.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971909375.html

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители пострадавшего дома на Высоковольтной улице в Раменском возвращаются в свои квартиры Жители пострадавшего дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры, обстановка спокойная, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости 2024-09-10T19:20 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, андрей воробьев, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака украинских бпла в раменском, раменское