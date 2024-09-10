https://ria.ru/20240910/zhiteli-1971928752.html
Жители поврежденного дроном дома в Раменском вернулись в свои квартиры
Жители поврежденного дроном дома в Раменском вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 10.09.2024
Жители поврежденного дроном дома в Раменском вернулись в свои квартиры
Жители дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры после атаки беспилотников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:20
2024-09-10T19:20
2024-09-10T20:16
происшествия
жилье
андрей воробьев
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака украинских бпла в раменском
раменское
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РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен — РИА Новости. Жители дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры после атаки беспилотников, передает корреспондент РИА Новости. По словам жильцов, их начали пускать домой ближе к вечеру. Сейчас в квартирах горит свет, обстановка спокойная, оцепление сняли. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, силы ПВО минувшей ночью сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.При ударе в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Также повреждения получили два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах. Повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. В первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102, при этом несущие конструкции целы. В доме на Высоковольтной улице повреждения получила квартира на девятом этаже, кроме того, загорелись пять балконов.Генпрокурор Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим. Открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО. Кроме того, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества и восстановлением жилья.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971909375.html
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971935540_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c3c372e0df15a711fa753707d259ac9.jpg
Жители пострадавшего дома на Высоковольтной улице в Раменском возвращаются в свои квартиры
Жители пострадавшего дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры, обстановка спокойная, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости
2024-09-10T19:20
true
PT0M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, андрей воробьев, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака украинских бпла в раменском, раменское
Происшествия, Жилье, Андрей Воробьев, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака украинских БПЛА в Раменском, Раменское
Жители поврежденного дроном дома в Раменском вернулись в свои квартиры
Жители дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры
РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен — РИА Новости. Жители дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры после атаки беспилотников, передает корреспондент РИА Новости.
По словам жильцов, их начали пускать домой ближе к вечеру. Сейчас в квартирах горит свет, обстановка спокойная, оцепление сняли.
Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, силы ПВО минувшей ночью сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
При ударе в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Также повреждения получили два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах. Повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. В первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102, при этом несущие конструкции целы. В доме на Высоковольтной улице повреждения получила квартира на девятом этаже, кроме того, загорелись пять балконов.
Генпрокурор Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим. Открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО. Кроме того, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества и восстановлением жилья.