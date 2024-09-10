https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html
Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском
Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском
В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла женщина, еще три человека пострадали, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T06:50
2024-09-10T06:50
2024-09-10T09:30
специальная военная операция на украине
раменское
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
вооруженные силы украины
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла женщина, еще три человека пострадали, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Погибла 46-летняя женщина", — заявил он.Глава региона уточнил, что информация о смерти девятилетнего ребенка, передававшаяся ранее, не подтвердилась.Кроме того, по словам губернатора, пострадали три человека, их отправили в Раменскую больницу.В пункты временного проживания заселили 43 человека, им организовали горячее питание.До этого Воробьев сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже.Кроме того, в аэропорту Жуковский, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, устраняются последствия падения обломков беспилотника, воздушная гавань закрыта на прием и отправку рейсов. Временно прекращена и работа столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Также из-за падения беспилотника перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы.Киев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971735534.html
https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729526.html
раменское
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ЧП в подмосковном Раменском
Кадры РИА Новости с места ЧП в подмосковном Раменском.
2024-09-10T06:50
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PT0M09S
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
2024-09-10T06:50
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PT0M11S
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Жительница Раменского о первых минутах после атаки беспилотника
Жительница Раменского Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки беспилотника: были дым и гарь, все стали звонить в службу "112".
2024-09-10T06:50
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раменское, происшествия, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, вооруженные силы украины, атака украинских бпла в раменском
Специальная военная операция на Украине, Раменское, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Атака украинских БПЛА в Раменском
Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском
Воробьев: при атаке БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, трое пострадали
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла женщина, еще три человека пострадали, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«
"Погибла 46-летняя женщина", — заявил он.
Глава региона уточнил, что информация о смерти девятилетнего ребенка, передававшаяся ранее, не подтвердилась.
Кроме того, по словам губернатора, пострадали три человека, их отправили в Раменскую больницу.
В пункты временного проживания заселили 43 человека, им организовали горячее питание.
До этого Воробьев сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск
, Раменское, Люберцы
, Домодедово и Коломна
.
В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже.
Кроме того, в аэропорту Жуковский, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, устраняются последствия падения обломков беспилотника, воздушная гавань закрыта на прием и отправку рейсов. Временно прекращена и работа столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Также из-за падения беспилотника перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы.
Киев
практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России
. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.