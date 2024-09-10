https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html

Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском

Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024

Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском

В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла женщина, еще три человека пострадали, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T06:50

2024-09-10T06:50

2024-09-10T09:30

специальная военная операция на украине

раменское

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

андрей воробьев

вооруженные силы украины

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла женщина, еще три человека пострадали, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Погибла 46-летняя женщина", — заявил он.Глава региона уточнил, что информация о смерти девятилетнего ребенка, передававшаяся ранее, не подтвердилась.Кроме того, по словам губернатора, пострадали три человека, их отправили в Раменскую больницу.В пункты временного проживания заселили 43 человека, им организовали горячее питание.До этого Воробьев сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже.Кроме того, в аэропорту Жуковский, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, устраняются последствия падения обломков беспилотника, воздушная гавань закрыта на прием и отправку рейсов. Временно прекращена и работа столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Также из-за падения беспилотника перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы.Киев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971735534.html

https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729526.html

раменское

московская область (подмосковье)

подольск

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Кадры с места ЧП в подмосковном Раменском Кадры РИА Новости с места ЧП в подмосковном Раменском. 2024-09-10T06:50 true PT0M09S

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Жительница Раменского о первых минутах после атаки беспилотника Жительница Раменского Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки беспилотника: были дым и гарь, все стали звонить в службу "112". 2024-09-10T06:50 true PT0M22S

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