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В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 10.09.2024 (обновлено: 10:06 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/zelenskiy-1971730626.html
В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области
В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области
Владимир Зеленский не может отдать приказ ВСУ отступить из Курской области, поскольку Запад воспримет это как провал, такое мнение высказал аналитик Марк... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:21
2024-09-10T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский не может отдать приказ ВСУ отступить из Курской области, поскольку Запад воспримет это как провал, такое мнение высказал аналитик Марк Епископос в статье для журнала The American Conservative."Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: &lt;...&gt; одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление &lt;...&gt; не получится представить (Западу. — Прим. ред.) иначе, как провал", — предположил он.По мнению эксперта, именно в этом кроется причина, по которой Киев бросает все новые части в Курскую области, несмотря на постоянные потери и успешное продвижение России в Донбассе.Однако даже при таких усилиях ВСУ не смогут удерживать захваченные в Курской области территории, отметил Епископос."Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, &lt;...&gt; правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении", — заключил аналитик.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.
https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html
https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971511329.html
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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, США
В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области

TAC: на Западе воспримут уход из Курской области как провал Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский не может отдать приказ ВСУ отступить из Курской области, поскольку Запад воспримет это как провал, такое мнение высказал аналитик Марк Епископос в статье для журнала The American Conservative.
"Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: <...> одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление <...> не получится представить (Западу. — Прим. ред.) иначе, как провал", — предположил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ
02:14
По мнению эксперта, именно в этом кроется причина, по которой Киев бросает все новые части в Курскую области, несмотря на постоянные потери и успешное продвижение России в Донбассе.
Однако даже при таких усилиях ВСУ не смогут удерживать захваченные в Курской области территории, отметил Епископос.
"Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, <...> правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении", — заключил аналитик.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 07:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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