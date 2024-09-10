https://ria.ru/20240910/zelenskiy-1971730626.html

В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области

В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области

Владимир Зеленский не может отдать приказ ВСУ отступить из Курской области, поскольку Запад воспримет это как провал, такое мнение высказал аналитик Марк... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:21

2024-09-10T04:21

2024-09-10T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

вооруженные силы украины

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955888865_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_39183b136f6d6a60bad1b8208ea09224.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский не может отдать приказ ВСУ отступить из Курской области, поскольку Запад воспримет это как провал, такое мнение высказал аналитик Марк Епископос в статье для журнала The American Conservative."Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: <...> одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление <...> не получится представить (Западу. — Прим. ред.) иначе, как провал", — предположил он.По мнению эксперта, именно в этом кроется причина, по которой Киев бросает все новые части в Курскую области, несмотря на постоянные потери и успешное продвижение России в Донбассе.Однако даже при таких усилиях ВСУ не смогут удерживать захваченные в Курской области территории, отметил Епископос."Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, <...> правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении", — заключил аналитик.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971511329.html

курская область

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, сша