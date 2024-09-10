https://ria.ru/20240910/zarplata-1971720677.html
Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов
Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов - РИА Новости, 10.09.2024
Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов
В октябре зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:17
2024-09-10T02:17
2024-09-10T04:21
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
зарплата
зарплаты
общество
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В октябре зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Как напомнила эксперт, индексацию прописали еще два года назад в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в текушем году выделили 359 миллиардов рублей.Таким образом, с 1 октября зарплата сотрудников тех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, вырастет на 5,1%. Среди них — работники вузов и школ, медики, ученые, госслужащие, гражданский персонал воинских частей.Как пояснила Иванова-Швец, индексация позволит защитить бюджетников от инфляции. Эта обязанность прописана в статье 134 Трудового кодекса России.
https://ria.ru/20240906/zarplata-1970950271.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, зарплата, зарплаты, общество
Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Зарплата, Зарплаты, Общество
Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов
Доцент Иванова-Швец: с 1 октября у двух миллионов бюджетников вырастут зарплаты
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
В октябре зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян, рассказала агентству “Прайм”
доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как напомнила эксперт, индексацию прописали еще два года назад в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в текушем году выделили 359 миллиардов рублей.
Таким образом, с 1 октября зарплата сотрудников тех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, вырастет на 5,1%. Среди них — работники вузов и школ, медики, ученые, госслужащие, гражданский персонал воинских частей.
Как пояснила Иванова-Швец, индексация позволит защитить бюджетников от инфляции. Эта обязанность прописана в статье 134 Трудового кодекса России.