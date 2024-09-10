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Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов - РИА Новости, 10.09.2024
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02:17 10.09.2024 (обновлено: 04:21 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/zarplata-1971720677.html
Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов
Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов - РИА Новости, 10.09.2024
Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов
В октябре зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:17
2024-09-10T04:21
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
зарплата
зарплаты
общество
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В октябре зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Как напомнила эксперт, индексацию прописали еще два года назад в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в текушем году выделили 359 миллиардов рублей.Таким образом, с 1 октября зарплата сотрудников тех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, вырастет на 5,1%. Среди них — работники вузов и школ, медики, ученые, госслужащие, гражданский персонал воинских частей.Как пояснила Иванова-Швец, индексация позволит защитить бюджетников от инфляции. Эта обязанность прописана в статье 134 Трудового кодекса России.
https://ria.ru/20240906/zarplata-1970950271.html
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россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, зарплата, зарплаты, общество
Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Зарплата, Зарплаты, Общество
Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов

Доцент Иванова-Швец: с 1 октября у двух миллионов бюджетников вырастут зарплаты

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В октябре зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как напомнила эксперт, индексацию прописали еще два года назад в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в текушем году выделили 359 миллиардов рублей.
Таким образом, с 1 октября зарплата сотрудников тех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, вырастет на 5,1%. Среди них — работники вузов и школ, медики, ученые, госслужащие, гражданский персонал воинских частей.
Как пояснила Иванова-Швец, индексация позволит защитить бюджетников от инфляции. Эта обязанность прописана в статье 134 Трудового кодекса России.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Российские компании увеличили предложения по зарплате
6 сентября, 04:22
 
РоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаЗарплатаЗарплатыОбщество
 
 
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