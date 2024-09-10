https://ria.ru/20240910/zarplata-1971720677.html

Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов

Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов - РИА Новости, 10.09.2024

Экономист рассказала, кому в России повысят зарплату на 359 миллиардов

В октябре зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T02:17

2024-09-10T02:17

2024-09-10T04:21

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

зарплата

зарплаты

общество

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В октябре зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Как напомнила эксперт, индексацию прописали еще два года назад в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в текушем году выделили 359 миллиардов рублей.Таким образом, с 1 октября зарплата сотрудников тех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, вырастет на 5,1%. Среди них — работники вузов и школ, медики, ученые, госслужащие, гражданский персонал воинских частей.Как пояснила Иванова-Швец, индексация позволит защитить бюджетников от инфляции. Эта обязанность прописана в статье 134 Трудового кодекса России.

https://ria.ru/20240906/zarplata-1970950271.html

россия

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Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, зарплата, зарплаты, общество