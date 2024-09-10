https://ria.ru/20240910/yugra-1971790266.html

Фермерский фестиваль в Югре побил исторический рекорд по продажам

Фермерский фестиваль в Югре побил исторический рекорд по продажам - РИА Новости, 10.09.2024

Фермерский фестиваль в Югре побил исторический рекорд по продажам

Фермерский фестиваль "Свое", прошедший в Ханты-Мансийске, привлек 19,5 тысячи посетителей, выручка фермеров составила рекордные 10 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:50

2024-09-10T11:50

2024-09-10T11:50

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

фермеры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Фермерский фестиваль "Свое", прошедший в Ханты-Мансийске, привлек 19,5 тысячи посетителей, выручка фермеров составила рекордные 10 миллионов рублей, сообщает Фонд развития Югры. Фестиваль фермерской продукции состоялся в минувшие выходные на территории культурно-туристического комплекса "Археопарк", свою продукцию представили более 70 уникальных производителей из 14 регионов России. "По итогам двух дней было продано более 800 килограммов продуктов из оленя, более 500 килограммов меда, более 700 килограммов мясной продукции и одна тонна рыбной продукции. За два дня фестиваль посетили 19,5 тысячи жителей и гостей города, приобрели почти 6,8 тонны вкусной фермерской продукции, а выручка фермеров превысила 10 миллионов рублей. Фестиваль стал одним из крупнейших по объему реализованной продукции и лидером по результатам продаж среди регионов", - говорится в сообщении. Начиная с 2017 года фестиваль "Свое" охватил 13 крупных регионов страны и пять федеральных округов России: от Центрального до Дальневосточного федерального округа. В этом году он уже прошел в Великом Новгороде, Вологде, Суздале, Горно-Алтайске и Улан-Удэ. В Югре он прошел впервые при поддержке АО "Россельхозбанка", правительства Ханты-Мансийского автономного округа и Фонда развития Югры.

https://ria.ru/20240906/yugra-1971099938.html

ханты-мансийск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ханты-мансийск, фермеры