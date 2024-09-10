https://ria.ru/20240910/yamal-1971879738.html

Модель ресторанного питания внедряют в школах на Ямале

Модель ресторанного питания внедряют в школах на Ямале - РИА Новости, 10.09.2024

Модель ресторанного питания внедряют в школах на Ямале

Модель ресторанного питания с начала учебного года внедрили в 26 школ Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:33

2024-09-10T16:33

2024-09-10T16:33

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

школы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Модель ресторанного питания с начала учебного года внедрили в 26 школ Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает правительство региона. По данным властей, модель выборного или "ресторанного" меню в прошлом учебном году уже опробовали в школах всех муниципалитетов округа. Суть нового подхода в том, что учащиеся и их родители получили возможность заранее ознакомиться с меню, выбрать наиболее привлекательный комплекс и при желании оплатить продукцию буфетного меню. Для заказа был разработан новый модуль "Школьное питание" в информационной системе "Образование Ямала". Исходя из заказа, работники пищеблоков готовят необходимый объем порций для школьников. Отмечается, что если практику положительно оценят дети и родители, то она распространится на все школы округа. "С нового учебного года 26 пилотных общеобразовательных учреждений Ямала успешно внедрили новую модель питания. У учеников появилась возможность самостоятельно выбирать горячие блюда из разнообразного меню", - говорится в сообщении. Внедрение ресторанной модели питания организовано в рамках реализации программы "Ямал – территория детства", старт которой дан в Год детства, объявленный главой региона Дмитрием Артюховым. По данным правительства, на Ямале в меню образовательных учреждений используется продукция местных производителей. За последние четыре года объем закупки образовательными организациями мяса северного оленя увеличилось в 1,7 раза, рыбы северных пород – в два раза, дикорастущих ягод – в 2,6 раза.

https://ria.ru/20240826/uchitelya-1968607350.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, школы