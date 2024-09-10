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СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией - РИА Новости, 10.09.2024
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10:44 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/wsj-1971771684.html
СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией
СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией
Все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:44
2024-09-10T10:44
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет The Wall Street Journal."Есть усталость от войны среди западной общественности, и определенно она есть среди украинской", — приводит журналист слова украинского командира.Как указал в статье обозреватель, на Украине после провального прошлогоднего контрнаступления постепенно растет число жителей страны, поддерживающих какую-либо мирную сделку с Россией. По словам украинки, чей муж был завербован в ряды ВСУ, она согласна с тем, чтобы Украина отказалась от подконтрольных Россией земель ради мира.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией

WSJ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет The Wall Street Journal.
«
"Есть усталость от войны среди западной общественности, и определенно она есть среди украинской", — приводит журналист слова украинского командира.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ
10:37
Как указал в статье обозреватель, на Украине после провального прошлогоднего контрнаступления постепенно растет число жителей страны, поддерживающих какую-либо мирную сделку с Россией. По словам украинки, чей муж был завербован в ряды ВСУ, она согласна с тем, чтобы Украина отказалась от подконтрольных Россией земель ради мира.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Ожидают тяжелых потерь". СМИ рассказали, кого ВСУ отправляют на фронт
10:21
 
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