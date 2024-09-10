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СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией

СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией

Все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:44

2024-09-10T10:44

2024-09-10T10:44

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет The Wall Street Journal."Есть усталость от войны среди западной общественности, и определенно она есть среди украинской", — приводит журналист слова украинского командира.Как указал в статье обозреватель, на Украине после провального прошлогоднего контрнаступления постепенно растет число жителей страны, поддерживающих какую-либо мирную сделку с Россией. По словам украинки, чей муж был завербован в ряды ВСУ, она согласна с тем, чтобы Украина отказалась от подконтрольных Россией земель ради мира.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.

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