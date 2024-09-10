https://ria.ru/20240910/vzryvy-1971727650.html

В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2024

В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы неоднократно раздались в Черкасской области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:22

2024-09-10T03:22

2024-09-10T03:39

специальная военная операция на украине

черкасская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Взрывы неоднократно раздались в Черкасской области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Черкасской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины."На Черкасчине слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал.Чуть позже телеканал сообщил о повторных звуках взрывов в области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240908/sklad-1971382285.html

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черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия