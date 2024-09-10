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В недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении прогремел взрыв - РИА Новости, 10.09.2024
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17:26 10.09.2024 (обновлено: 17:52 10.09.2024)
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В недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении прогремел взрыв
В недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении прогремел взрыв - РИА Новости, 10.09.2024
В недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении прогремел взрыв
Один человек погиб, пятеро ранены в результате взрыва в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении, сообщает во вторник пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:26
2024-09-10T17:52
армения
в мире
котайкская область
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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро ранены в результате взрыва в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении, сообщает во вторник пресс-служба МВД страны."Десятого сентября в 16.49 (15.49 мск) в центр кризисного управления Котайкской области поступило сообщение о взрыве на территории недействующего плавильного цеха Разданской ТЭС. По предварительным данным, шестеро пострадавших были доставлены в медицинский центр, где один из них скончался", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают отряды пожарных.В минздраве Армении агентству Sputnik Армения сообщили, что состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, его сейчас оперируют. Состояние остальных четырех человек оценивается как средней тяжести.
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армения, в мире, котайкская область
Армения, В мире, Котайкская область
В недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении прогремел взрыв

При взрыве на недействующем литейном цеху ТЭС в Армении погиб один человек

© SHAMSHYAN.comПолиция на месте взрыва в литейном цеху Разданской ТЭС в Армении
Полиция на месте взрыва в литейном цеху Разданской ТЭС в Армении - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© SHAMSHYAN.com
Полиция на месте взрыва в литейном цеху Разданской ТЭС в Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро ранены в результате взрыва в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении, сообщает во вторник пресс-служба МВД страны.
"Десятого сентября в 16.49 (15.49 мск) в центр кризисного управления Котайкской области поступило сообщение о взрыве на территории недействующего плавильного цеха Разданской ТЭС. По предварительным данным, шестеро пострадавших были доставлены в медицинский центр, где один из них скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают отряды пожарных.
В минздраве Армении агентству Sputnik Армения сообщили, что состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, его сейчас оперируют. Состояние остальных четырех человек оценивается как средней тяжести.
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