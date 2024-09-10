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В недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении прогремел взрыв

В недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении прогремел взрыв - РИА Новости, 10.09.2024

В недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении прогремел взрыв

Один человек погиб, пятеро ранены в результате взрыва в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении, сообщает во вторник пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:26

2024-09-10T17:26

2024-09-10T17:52

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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро ранены в результате взрыва в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении, сообщает во вторник пресс-служба МВД страны."Десятого сентября в 16.49 (15.49 мск) в центр кризисного управления Котайкской области поступило сообщение о взрыве на территории недействующего плавильного цеха Разданской ТЭС. По предварительным данным, шестеро пострадавших были доставлены в медицинский центр, где один из них скончался", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают отряды пожарных.В минздраве Армении агентству Sputnik Армения сообщили, что состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, его сейчас оперируют. Состояние остальных четырех человек оценивается как средней тяжести.

https://ria.ru/20240720/vzryv-1960956322.html

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армения, в мире, котайкская область