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В Приамурье задержали пять женщин за мошенничество с выплатами на детей - РИА Новости, 10.09.2024
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11:41 10.09.2024
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В Приамурье задержали пять женщин за мошенничество с выплатами на детей
В Приамурье задержали пять женщин за мошенничество с выплатами на детей - РИА Новости, 10.09.2024
В Приамурье задержали пять женщин за мошенничество с выплатами на детей
Полиция Приамурья задержала пятерых жительниц региона за мошенничество с социальными выплатами на несуществующих детей, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:41
2024-09-10T11:41
происшествия
жилье
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Полиция Приамурья задержала пятерых жительниц региона за мошенничество с социальными выплатами на несуществующих детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области выявили факты получения социальных выплат на несуществующих детей. Задержаны пять жительниц Приамурья", - написала Волк в Telegram-канале. По предварительным данным, незаконную схему получения выплат по нацпроекту "Демография" женщины организовали с помощью фиктивных документов о якобы рожденных детях. Они отправляли их в соответствующее госведомство для получения выплат. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат и покушении на такое мошенничество (статья 159.2 УК РФ). "В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты документация, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении четырех фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна находится под домашним арестом", - добавила Волк. Как уточнили РИА Новости в региональном УМВД, мошенницы незаконно обогатились на 2,5 миллиона рублей и пытались получить ещё более двух миллионов, но не успели довести до конца преступный замысел.
https://ria.ru/20240907/ekzamen-1971201838.html
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происшествия, жилье, россия, амурская область, ирина волк
Происшествия, Жилье, Россия, Амурская область, Ирина Волк
В Приамурье задержали пять женщин за мошенничество с выплатами на детей

Ирина Волк: в Приамурье задержали пять женщин за выплаты на несуществующих детей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Автомобиль МВД России . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Полиция Приамурья задержала пятерых жительниц региона за мошенничество с социальными выплатами на несуществующих детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.
"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области выявили факты получения социальных выплат на несуществующих детей. Задержаны пять жительниц Приамурья", - написала Волк в Telegram-канале.
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По предварительным данным, незаконную схему получения выплат по нацпроекту "Демография" женщины организовали с помощью фиктивных документов о якобы рожденных детях. Они отправляли их в соответствующее госведомство для получения выплат. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат и покушении на такое мошенничество (статья 159.2 УК РФ).
"В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты документация, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении четырех фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна находится под домашним арестом", - добавила Волк.
Как уточнили РИА Новости в региональном УМВД, мошенницы незаконно обогатились на 2,5 миллиона рублей и пытались получить ещё более двух миллионов, но не успели довести до конца преступный замысел.
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ПроисшествияЖильеРоссияАмурская областьИрина Волк
 
 
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