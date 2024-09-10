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Котяков не ожидает увеличения числа официальных выходных в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024
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09:47 10.09.2024 (обновлено: 09:48 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vykhodnye-1971754854.html
Котяков не ожидает увеличения числа официальных выходных в 2025 году
Котяков не ожидает увеличения числа официальных выходных в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024
Котяков не ожидает увеличения числа официальных выходных в 2025 году
Увеличения количества официальных выходных дней в следующем году не ожидается, график уже сформирован, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:47
2024-09-10T09:48
общество
россия
антон котяков
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Увеличения количества официальных выходных дней в следующем году не ожидается, график уже сформирован, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. "Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год", - сказал Котяков на вопрос, ожидается ли увеличение количества официальных выходных дней в следующем году. Он напомнил, что, согласно проекту Минтруда, в следующем году россияне будут отдыхать 31 декабря. Кроме того, отдых продлится и в течение восьми дней на майские праздники с перерывом в три дня, а также в течение трёх дней в честь Дня России. Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нём находятся День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.
https://ria.ru/20240708/putin-1958272002.html
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общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Котяков не ожидает увеличения числа официальных выходных в 2025 году

Котяков: увеличения числа выходных в 2025 году не будет, график сформирован

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Архивное фото
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Увеличения количества официальных выходных дней в следующем году не ожидается, график уже сформирован, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год", - сказал Котяков на вопрос, ожидается ли увеличение количества официальных выходных дней в следующем году.
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Он напомнил, что, согласно проекту Минтруда, в следующем году россияне будут отдыхать 31 декабря. Кроме того, отдых продлится и в течение восьми дней на майские праздники с перерывом в три дня, а также в течение трёх дней в честь Дня России.
Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нём находятся День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.
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