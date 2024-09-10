https://ria.ru/20240910/vykhodnye-1971754854.html

Котяков не ожидает увеличения числа официальных выходных в 2025 году

Котяков не ожидает увеличения числа официальных выходных в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024

Котяков не ожидает увеличения числа официальных выходных в 2025 году

Увеличения количества официальных выходных дней в следующем году не ожидается, график уже сформирован, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:47

2024-09-10T09:47

2024-09-10T09:48

общество

россия

антон котяков

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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Увеличения количества официальных выходных дней в следующем году не ожидается, график уже сформирован, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. "Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год", - сказал Котяков на вопрос, ожидается ли увеличение количества официальных выходных дней в следующем году. Он напомнил, что, согласно проекту Минтруда, в следующем году россияне будут отдыхать 31 декабря. Кроме того, отдых продлится и в течение восьми дней на майские праздники с перерывом в три дня, а также в течение трёх дней в честь Дня России. Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нём находятся День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.

https://ria.ru/20240708/putin-1958272002.html

https://ria.ru/20240612/den_rossii-1952407421.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, антон котяков