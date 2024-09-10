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Эксперт оценил влияние выборов на цены на нефть - РИА Новости, 10.09.2024
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18:56 10.09.2024 (обновлено: 18:58 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vybory-1971925385.html
Эксперт оценил влияние выборов на цены на нефть
Эксперт оценил влияние выборов на цены на нефть - РИА Новости, 10.09.2024
Эксперт оценил влияние выборов на цены на нефть
Предстоящие в ноябре президентские выборы в США сейчас сильнее всего двигают мировые цены на нефть к снижению, так как демократам это может добавить поддержки... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:56
2024-09-10T18:58
экономика
цены на нефть
сша
китай
ближний восток
игорь юшков
опек
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Предстоящие в ноябре президентские выборы в США сейчас сильнее всего двигают мировые цены на нефть к снижению, так как демократам это может добавить поддержки за счет удешевления бензина в стране, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Мировые цены на нефть Brent впервые с 2021 года опустились ниже 70 долларов за баррель. А организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) в своем докладе ранее во вторник отметила, что хедж-фонды и финансовые менеджеры сохраняют "медвежью" позицию в отношении нефтяных фьючерсов после значительного сокращения длинных позиций по ней в июле, и в частности на лондонской бирже ICE чистые длинные позиции (то есть желание купить) снизились до минимума с 2011 года. "Западная пресса или даже финансовые институты активно пытаются "оттолкать" цену на нефть вниз, потому что грядут выборы в США. И как раз если сейчас цены на нефть снизятся, то примерно через месяц, в преддверии ноябрьских президентских выборов, цены на топливо в США снизятся, и это будет очень позитивным фактором для демократов, для того, чтобы удержать президентский пост", - считает Юшков. А чтобы сохранять понижательную динамику, по словам эксперта, силы, поддерживающие демократов, обращают внимание общественности на истории, которые негативно влияют на цену нефти. "В частности, мы видим, что ряд банков и СМИ активно развивают идею, что китайская экономика снижается, что там идет спад и он продолжится, и, соответственно, Китай будет потреблять все меньше и меньше нефти", - добавил он. Само ожидание, что спрос упадет, пугает рынок, поэтому трейдеры начинают продавать фьючерсы, что еще больше толкает котировки вниз, объяснил он. Кроме того, падение поддерживают разговоры о том, что в скором времени будет охлажден конфликт на Ближнем Востоке, а также решится ситуация с нефтедобычей в Ливии. Юшков добавил, что не стал бы ожидать мировые цены на нефть ниже 60 долларов - это маловероятно. Такое могло бы случиться, если бы ОПЕК+ сохранил планы частичного увеличения добычи с октября, но теперь он планирует начать делать это в декабре. Теперь же никакого радикального изменения ни с точки зрения добычи, ни с точки зрения спроса не происходит. Дополнительно поддержать цены на нефть сейчас может ожидание сезона ураганов в Мексиканском заливе, из-за чего там могут останавливать добычу, заключил эксперт.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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экономика, цены на нефть, сша, китай, ближний восток, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, brent
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Ближний Восток, Игорь Юшков, ОПЕК, Фонд национальной энергетической безопасности, Brent
Эксперт оценил влияние выборов на цены на нефть

Эксперт Юшков: выборы в США сильнее всего подталкивают цены на нефть к снижению

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Предстоящие в ноябре президентские выборы в США сейчас сильнее всего двигают мировые цены на нефть к снижению, так как демократам это может добавить поддержки за счет удешевления бензина в стране, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Мировые цены на нефть Brent впервые с 2021 года опустились ниже 70 долларов за баррель. А организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) в своем докладе ранее во вторник отметила, что хедж-фонды и финансовые менеджеры сохраняют "медвежью" позицию в отношении нефтяных фьючерсов после значительного сокращения длинных позиций по ней в июле, и в частности на лондонской бирже ICE чистые длинные позиции (то есть желание купить) снизились до минимума с 2011 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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"Западная пресса или даже финансовые институты активно пытаются "оттолкать" цену на нефть вниз, потому что грядут выборы в США. И как раз если сейчас цены на нефть снизятся, то примерно через месяц, в преддверии ноябрьских президентских выборов, цены на топливо в США снизятся, и это будет очень позитивным фактором для демократов, для того, чтобы удержать президентский пост", - считает Юшков.
А чтобы сохранять понижательную динамику, по словам эксперта, силы, поддерживающие демократов, обращают внимание общественности на истории, которые негативно влияют на цену нефти. "В частности, мы видим, что ряд банков и СМИ активно развивают идею, что китайская экономика снижается, что там идет спад и он продолжится, и, соответственно, Китай будет потреблять все меньше и меньше нефти", - добавил он.
Само ожидание, что спрос упадет, пугает рынок, поэтому трейдеры начинают продавать фьючерсы, что еще больше толкает котировки вниз, объяснил он. Кроме того, падение поддерживают разговоры о том, что в скором времени будет охлажден конфликт на Ближнем Востоке, а также решится ситуация с нефтедобычей в Ливии.
Юшков добавил, что не стал бы ожидать мировые цены на нефть ниже 60 долларов - это маловероятно. Такое могло бы случиться, если бы ОПЕК+ сохранил планы частичного увеличения добычи с октября, но теперь он планирует начать делать это в декабре. Теперь же никакого радикального изменения ни с точки зрения добычи, ни с точки зрения спроса не происходит. Дополнительно поддержать цены на нефть сейчас может ожидание сезона ураганов в Мексиканском заливе, из-за чего там могут останавливать добычу, заключил эксперт.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАКитайБлижний ВостокИгорь ЮшковОПЕКФонд национальной энергетической безопасностиBrent
 
 
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