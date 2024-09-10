https://ria.ru/20240910/vybory-1971925385.html

Эксперт оценил влияние выборов на цены на нефть

Эксперт оценил влияние выборов на цены на нефть - РИА Новости, 10.09.2024

Эксперт оценил влияние выборов на цены на нефть

Предстоящие в ноябре президентские выборы в США сейчас сильнее всего двигают мировые цены на нефть к снижению, так как демократам это может добавить поддержки... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:56

2024-09-10T18:56

2024-09-10T18:58

экономика

цены на нефть

сша

китай

ближний восток

игорь юшков

опек

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Предстоящие в ноябре президентские выборы в США сейчас сильнее всего двигают мировые цены на нефть к снижению, так как демократам это может добавить поддержки за счет удешевления бензина в стране, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Мировые цены на нефть Brent впервые с 2021 года опустились ниже 70 долларов за баррель. А организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) в своем докладе ранее во вторник отметила, что хедж-фонды и финансовые менеджеры сохраняют "медвежью" позицию в отношении нефтяных фьючерсов после значительного сокращения длинных позиций по ней в июле, и в частности на лондонской бирже ICE чистые длинные позиции (то есть желание купить) снизились до минимума с 2011 года. "Западная пресса или даже финансовые институты активно пытаются "оттолкать" цену на нефть вниз, потому что грядут выборы в США. И как раз если сейчас цены на нефть снизятся, то примерно через месяц, в преддверии ноябрьских президентских выборов, цены на топливо в США снизятся, и это будет очень позитивным фактором для демократов, для того, чтобы удержать президентский пост", - считает Юшков. А чтобы сохранять понижательную динамику, по словам эксперта, силы, поддерживающие демократов, обращают внимание общественности на истории, которые негативно влияют на цену нефти. "В частности, мы видим, что ряд банков и СМИ активно развивают идею, что китайская экономика снижается, что там идет спад и он продолжится, и, соответственно, Китай будет потреблять все меньше и меньше нефти", - добавил он. Само ожидание, что спрос упадет, пугает рынок, поэтому трейдеры начинают продавать фьючерсы, что еще больше толкает котировки вниз, объяснил он. Кроме того, падение поддерживают разговоры о том, что в скором времени будет охлажден конфликт на Ближнем Востоке, а также решится ситуация с нефтедобычей в Ливии. Юшков добавил, что не стал бы ожидать мировые цены на нефть ниже 60 долларов - это маловероятно. Такое могло бы случиться, если бы ОПЕК+ сохранил планы частичного увеличения добычи с октября, но теперь он планирует начать делать это в декабре. Теперь же никакого радикального изменения ни с точки зрения добычи, ни с точки зрения спроса не происходит. Дополнительно поддержать цены на нефть сейчас может ожидание сезона ураганов в Мексиканском заливе, из-за чего там могут останавливать добычу, заключил эксперт.

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

https://ria.ru/20240906/vybory-1971185990.html

сша

китай

ближний восток

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экономика, цены на нефть, сша, китай, ближний восток, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, brent