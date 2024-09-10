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В ЦИК сообщили о попытках вмешаться в ЕДГ путем террористических атак
В ЦИК сообщили о попытках вмешаться в ЕДГ путем террористических атак - РИА Новости, 10.09.2024
В ЦИК сообщили о попытках вмешаться в ЕДГ путем террористических атак
На выборах в Единый день голосования 2024 появилось новое направление вмешательства в российские выборы в форме террористических атак, заявил член... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:33
2024-09-10T14:33
2024-09-10T14:33
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игорь борисов
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На выборах в Единый день голосования 2024 появилось новое направление вмешательства в российские выборы в форме террористических атак, заявил член Центризбиркова РФ Игорь Борисов. "От выборов к выборам методы и способы вмешательства в российские выборы продолжают совершенствоваться, видоизменяться, расширяться, приобретать изуверские формы… на выборах в Единый день голосования ярко проявилось новое направление вмешательства в российские выборы, связанное с экстремистскими деяниями, в том числе в крайне радикальной форме, в форме террористических вылазок на территории, где проводятся выборы", - сказал Борисов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения избирательной кампании 2024 года. Член ЦИК отметил, что масштабная провокация Киева, связанная с нападением на Курскую область, - это попытка раскачать внутриполитическую ситуацию в России. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания. -0-
https://ria.ru/20240910/vybory-1971822844.html
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политика, россия, киев, курская область, игорь борисов, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Киев, Курская область, Игорь Борисов, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
В ЦИК сообщили о попытках вмешаться в ЕДГ путем террористических атак
Член ЦИК Борисов: в выборы в РФ пытались вмешаться путем террористических атак