Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России
Борисов: США и ЕС будут оспаривать легитимность избирательного процесса в РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаседание Центральной избирательной комиссии РФ
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США и Евросоюз будут усиливать попытки поставить под сомнение легитимность российского избирательного процесса, будут увеличиваться нападки на новые субъекты страны, заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов.
"Не секрет, что коллективный Запад вмешивался и будет пытаться вмешиваться во внутриполитические процессы в Российской Федерации. Ни у кого нет сомнений, что попытки поставить под сомнение легитимность нашего избирательного процесса будут только усиливаться, будут увеличиваться нападки на наши новые субъекты. Соединенные Штаты (Америки - ред.) и Евросоюз будут пытаться максимально чернить и искажать процедуру голосования и результаты народного волеизъявления", - сказал Борисов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения избирательной кампании 2024 года.
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Член ЦИК отметил, что благодаря принятым превентивным мерам, четкой, слаженной и самоотверженной работе избиркомов все попытки исказить волю россиян в ходе ЕДГ-2024 провалились. Избирательная система России даже в таких условиях смогла показать свою эффективность и работоспособность.
"Попытки со стороны коллективного Запада исказить, взломать наш электоральный суверенитет, попытаться исказить свободную волю избирателей продолжались на протяжении всей избирательной кампании (ЕДГ-2024 - ред.), начиная от давления на законодателей… до старта кампании, были попытки влияния на выдвижение кандидатов", - отметил Борисов.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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