https://ria.ru/20240910/vybory-1971822844.html

Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России

Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России - РИА Новости, 10.09.2024

Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России

США и Евросоюз будут усиливать попытки поставить под сомнение легитимность российского избирательного процесса, будут увеличиваться нападки на новые субъекты... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:38

2024-09-10T13:38

2024-09-10T13:38

политика

россия

сша

америка

игорь борисов

госдума рф

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971585692_0:34:3454:1977_1920x0_80_0_0_7d75a59fbba831081d676c962c5afd35.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США и Евросоюз будут усиливать попытки поставить под сомнение легитимность российского избирательного процесса, будут увеличиваться нападки на новые субъекты страны, заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов. "Не секрет, что коллективный Запад вмешивался и будет пытаться вмешиваться во внутриполитические процессы в Российской Федерации. Ни у кого нет сомнений, что попытки поставить под сомнение легитимность нашего избирательного процесса будут только усиливаться, будут увеличиваться нападки на наши новые субъекты. Соединенные Штаты (Америки - ред.) и Евросоюз будут пытаться максимально чернить и искажать процедуру голосования и результаты народного волеизъявления", - сказал Борисов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения избирательной кампании 2024 года. Член ЦИК отметил, что благодаря принятым превентивным мерам, четкой, слаженной и самоотверженной работе избиркомов все попытки исказить волю россиян в ходе ЕДГ-2024 провалились. Избирательная система России даже в таких условиях смогла показать свою эффективность и работоспособность. "Попытки со стороны коллективного Запада исказить, взломать наш электоральный суверенитет, попытаться исказить свободную волю избирателей продолжались на протяжении всей избирательной кампании (ЕДГ-2024 - ред.), начиная от давления на законодателей… до старта кампании, были попытки влияния на выдвижение кандидатов", - отметил Борисов. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html

https://ria.ru/20240909/vybory-1971682763.html

россия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, америка, игорь борисов, госдума рф, выборы в россии — 2024