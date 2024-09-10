Рейтинг@Mail.ru
Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vybory-1971822844.html
Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России
Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России - РИА Новости, 10.09.2024
Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России
США и Евросоюз будут усиливать попытки поставить под сомнение легитимность российского избирательного процесса, будут увеличиваться нападки на новые субъекты... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:38
2024-09-10T13:38
политика
россия
сша
америка
игорь борисов
госдума рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971585692_0:34:3454:1977_1920x0_80_0_0_7d75a59fbba831081d676c962c5afd35.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США и Евросоюз будут усиливать попытки поставить под сомнение легитимность российского избирательного процесса, будут увеличиваться нападки на новые субъекты страны, заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов. "Не секрет, что коллективный Запад вмешивался и будет пытаться вмешиваться во внутриполитические процессы в Российской Федерации. Ни у кого нет сомнений, что попытки поставить под сомнение легитимность нашего избирательного процесса будут только усиливаться, будут увеличиваться нападки на наши новые субъекты. Соединенные Штаты (Америки - ред.) и Евросоюз будут пытаться максимально чернить и искажать процедуру голосования и результаты народного волеизъявления", - сказал Борисов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения избирательной кампании 2024 года. Член ЦИК отметил, что благодаря принятым превентивным мерам, четкой, слаженной и самоотверженной работе избиркомов все попытки исказить волю россиян в ходе ЕДГ-2024 провалились. Избирательная система России даже в таких условиях смогла показать свою эффективность и работоспособность. "Попытки со стороны коллективного Запада исказить, взломать наш электоральный суверенитет, попытаться исказить свободную волю избирателей продолжались на протяжении всей избирательной кампании (ЕДГ-2024 - ред.), начиная от давления на законодателей… до старта кампании, были попытки влияния на выдвижение кандидатов", - отметил Борисов. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html
https://ria.ru/20240909/vybory-1971682763.html
россия
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971585692_723:0:3454:2048_1920x0_80_0_0_4a4e785d5687f7e04a4542790f94cf95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, америка, игорь борисов, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, США, Америка, Игорь Борисов, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Член ЦИК заявил о попытках США и ЕС поставить под сомнение выборы в России

Борисов: США и ЕС будут оспаривать легитимность избирательного процесса в РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаседание Центральной избирательной комиссии РФ
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США и Евросоюз будут усиливать попытки поставить под сомнение легитимность российского избирательного процесса, будут увеличиваться нападки на новые субъекты страны, заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов.
"Не секрет, что коллективный Запад вмешивался и будет пытаться вмешиваться во внутриполитические процессы в Российской Федерации. Ни у кого нет сомнений, что попытки поставить под сомнение легитимность нашего избирательного процесса будут только усиливаться, будут увеличиваться нападки на наши новые субъекты. Соединенные Штаты (Америки - ред.) и Евросоюз будут пытаться максимально чернить и искажать процедуру голосования и результаты народного волеизъявления", - сказал Борисов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения избирательной кампании 2024 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы
9 сентября, 16:48
Член ЦИК отметил, что благодаря принятым превентивным мерам, четкой, слаженной и самоотверженной работе избиркомов все попытки исказить волю россиян в ходе ЕДГ-2024 провалились. Избирательная система России даже в таких условиях смогла показать свою эффективность и работоспособность.
"Попытки со стороны коллективного Запада исказить, взломать наш электоральный суверенитет, попытаться исказить свободную волю избирателей продолжались на протяжении всей избирательной кампании (ЕДГ-2024 - ред.), начиная от давления на законодателей… до старта кампании, были попытки влияния на выдвижение кандидатов", - отметил Борисов.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
ЕС не имеет права давать оценку выборам в России, заявили в МИД
9 сентября, 18:42
 
ПолитикаРоссияСШААмерикаИгорь БорисовГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала