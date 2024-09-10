https://ria.ru/20240910/vybory-1971730927.html

Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы

Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы - РИА Новости, 10.09.2024

Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего возможность применения санкции в отношении зарубежных компаний и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:27

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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего возможность применения санкции в отношении зарубежных компаний и лиц за вмешательство в ход американских выборов, говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома. "Я продлеваю еще на один год режим чрезвычайного положения в стране, объявленный в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", - говорится в заявлении хозяина Белого дома. Указ является формальным основанием для введения санкций против юридических и физических лиц, в том числе из России, в связи с приписываемым им попыткам оказать влияние на избирательный процесс в США. Официально Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Как отметил Байден, "хотя не было никаких доказательств того, что иностранной державе удалось изменить результаты голосования или повлиять на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, другие державы исторически стремятся извлечь выгоду из американской свободной и открытой политической системы".

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