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Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы - РИА Новости, 10.09.2024
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы
Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего возможность применения санкции в отношении зарубежных компаний и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:27
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего возможность применения санкции в отношении зарубежных компаний и лиц за вмешательство в ход американских выборов, говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома. "Я продлеваю еще на один год режим чрезвычайного положения в стране, объявленный в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", - говорится в заявлении хозяина Белого дома. Указ является формальным основанием для введения санкций против юридических и физических лиц, в том числе из России, в связи с приписываемым им попыткам оказать влияние на избирательный процесс в США. Официально Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Как отметил Байден, "хотя не было никаких доказательств того, что иностранной державе удалось изменить результаты голосования или повлиять на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, другие державы исторически стремятся извлечь выгоду из американской свободной и открытой политической системы".
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сша, россия, москва, джо байден, в мире
США, Россия, Москва, Джо Байден, В мире
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы
Байден продлил на год действие указа о санкциях за вмешательство в выборы США
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего возможность применения санкции в отношении зарубежных компаний и лиц за вмешательство в ход американских выборов, говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома.
"Я продлеваю еще на один год режим чрезвычайного положения в стране, объявленный в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", - говорится в заявлении хозяина Белого дома.
Указ является формальным основанием для введения санкций против юридических и физических лиц, в том числе из России
, в связи с приписываемым им попыткам оказать влияние на избирательный процесс в США. Официально Москва
неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
Как отметил Байден, "хотя не было никаких доказательств того, что иностранной державе удалось изменить результаты голосования или повлиять на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, другие державы исторически стремятся извлечь выгоду из американской свободной и открытой политической системы".