Рейтинг@Mail.ru
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vybory-1971730927.html
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы - РИА Новости, 10.09.2024
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы
Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего возможность применения санкции в отношении зарубежных компаний и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:27
2024-09-10T04:27
сша
россия
москва
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего возможность применения санкции в отношении зарубежных компаний и лиц за вмешательство в ход американских выборов, говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома. "Я продлеваю еще на один год режим чрезвычайного положения в стране, объявленный в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", - говорится в заявлении хозяина Белого дома. Указ является формальным основанием для введения санкций против юридических и физических лиц, в том числе из России, в связи с приписываемым им попыткам оказать влияние на избирательный процесс в США. Официально Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Как отметил Байден, "хотя не было никаких доказательств того, что иностранной державе удалось изменить результаты голосования или повлиять на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, другие державы исторически стремятся извлечь выгоду из американской свободной и открытой политической системы".
https://ria.ru/20240910/debaty-1971729343.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1971461647.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, джо байден, в мире
США, Россия, Москва, Джо Байден, В мире
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы

Байден продлил на год действие указа о санкциях за вмешательство в выборы США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего возможность применения санкции в отношении зарубежных компаний и лиц за вмешательство в ход американских выборов, говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома.
"Я продлеваю еще на один год режим чрезвычайного положения в стране, объявленный в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", - говорится в заявлении хозяина Белого дома.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах
03:56
Указ является формальным основанием для введения санкций против юридических и физических лиц, в том числе из России, в связи с приписываемым им попыткам оказать влияние на избирательный процесс в США. Официально Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
Как отметил Байден, "хотя не было никаких доказательств того, что иностранной державе удалось изменить результаты голосования или повлиять на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, другие державы исторически стремятся извлечь выгоду из американской свободной и открытой политической системы".
Женщина голосует на избирательном участке № 104 в Курске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России
8 сентября, 19:58
 
СШАРоссияМоскваДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала