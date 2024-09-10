https://ria.ru/20240910/vuchich-1971847601.html

Вучич заявил, что Приштина хочет изгнания сербов из Косово

Вучич заявил, что Приштина хочет изгнания сербов из Косово - РИА Новости, 10.09.2024

Вучич заявил, что Приштина хочет изгнания сербов из Косово

Провокационные шаги властей самопровозглашенной республики Косово показали всем, что Приштина хочет уничтожения и изгнания сербского народа из Косово и Метохии, РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:56

2024-09-10T14:56

2024-09-10T14:56

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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Провокационные шаги властей самопровозглашенной республики Косово показали всем, что Приштина хочет уничтожения и изгнания сербского народа из Косово и Метохии, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи со спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком. Премьер Сербии Милош Вучевич сообщил ранее, что косовоалбанская "полиция" в ночь на вторник избила и задержала четверых молодых людей сербской национальности в северной части Косовска-Митровицы. В Белград во вторник прибыл специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, встреча с главой сербского государства прошла за закрытыми дверями. "Сейчас нам полностью ясно, что (косовоалбанский "премьер" - ред.) Курти хочет уничтожения и изгнания сербского народа, думаю, что это уже ясно не только нам, но и всем остальным… У нас были двухчасовые разговоры сначала с Лайчаком, затем с американским послом (Кристофером) Хиллом. В ближайшие 72 час обращусь к общественности, скажу о том, чего требует Сербия из-за постоянного грубого нападения на сербское население, прежде всего, на севере Косово и Метохии, что не выполнило так называемое международное сообщество, и что будет делать Сербия", - заявил Вучич журналистам после встречи со спецпредом ЕС. Он добавил, что свое видение ситуации и предложения изложит в октябре Скупщине (парламенту) и в предстоящем периоде – международным партнерам. Глава правительства Сербии Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240811/serbiya-1965504544.html

https://ria.ru/20240830/kosovo-1969594615.html

https://ria.ru/20240906/vuchich-1971186774.html

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в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, мирослав лайчак, милош вучевич, евросоюз, нато