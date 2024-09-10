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ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе - РИА Новости, 10.09.2024
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:07
2024-09-10T21:07
2024-09-10T21:07
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 20.45 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе