Пенсионеры из курского села рассказали, как прятались от ВСУ в подвале
Пожилая пара из Курской области больше двух недель пряталась от ВСУ в подвале
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Супруги-пенсионеры из села в Курской области рассказали РИА Новости, что были вынуждены больше двух недель прятаться в подвале после нападения ВСУ.
Пенсионерка из села Русская Конопелька Надежда рассказала, что после нападения ВСУ мирные жители лишились воды и света. Ее супруг, тоже пенсионер, сложил в огороде из кирпичей печку, где им приходилось готовить еду.
"В нашем селе остались только старики, молодежь уехала. А мы не могли выехать. Уже стреляли со всех сторон. У нас крайний дом, наши (российские военные - ред.) пришли и окопались у нас за домом… На второй день они сказали, что украинцы уже зашли в пределах 200 метров, это было 13 или 14 августа. Военные сказали, чтоб мы спрятались в подвале, мы там и просидели порядка двух недель, потом, когда появилась возможность, они нас эвакуировали", - рассказала женщина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.