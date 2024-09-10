Рейтинг@Mail.ru
В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 10.09.2024 (обновлено: 20:17 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vsu-1971933697.html
В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области
В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по группе из почти ста военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:58
2024-09-10T20:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg
МОСКВА, 10 сен — РАИ Новости. Российские войска нанесли удар по группе из почти ста военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. &quot;В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление&quot;, — сказал он.Кроме того, Лебедев сообщил об ударе по технике и группе личного состава украинских войск численностью 30 человек в поселке Малиновка в Запорожской области.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240908/udar-1971450894.html
https://ria.ru/20240910/uman-1971801737.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d462ce69749cf8a557a49983fd1ada1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области

Подполье: удар нанесен по группе подкрепления из 90 солдат ВСУ под Запорожьем

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РАИ Новости. Российские войска нанесли удар по группе из почти ста военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«

"В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление", — сказал он.

Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ под Харьковом
8 сентября, 18:55
Кроме того, Лебедев сообщил об ударе по технике и группе личного состава украинских войск численностью 30 человек в поселке Малиновка в Запорожской области.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Истребитель - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Вчера, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала