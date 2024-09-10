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В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области
В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по группе из почти ста военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:58
2024-09-10T19:58
2024-09-10T20:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 сен — РАИ Новости. Российские войска нанесли удар по группе из почти ста военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление", — сказал он.Кроме того, Лебедев сообщил об ударе по технике и группе личного состава украинских войск численностью 30 человек в поселке Малиновка в Запорожской области.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240908/udar-1971450894.html
https://ria.ru/20240910/uman-1971801737.html
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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области
Подполье: удар нанесен по группе подкрепления из 90 солдат ВСУ под Запорожьем