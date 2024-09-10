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В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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10:37 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vsu-1971768514.html
В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ
В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ
Утрата боеспособности ВСУ приведет к миру в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:37
2024-09-10T10:37
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Утрата боеспособности ВСУ приведет к миру в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Это стало единственным путем к миру в Европе благодаря Байдену, Харрис, Столтенбергу и Зеленскому", — указал эксперт.Во время Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что потери украинских военных чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
https://ria.ru/20240910/wsj-1971764285.html
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в мире, европа, финляндия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Европа, Финляндия, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ

Профессор Малинен: утрата боеспособности ВСУ приведет к миру в Европе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Утрата боеспособности ВСУ приведет к миру в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
«
"Это стало единственным путем к миру в Европе благодаря Байдену, Харрис, Столтенбергу и Зеленскому", — указал эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Ожидают тяжелых потерь". СМИ рассказали, кого ВСУ отправляют на фронт
10:21
Во время Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что потери украинских военных чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Расчеты реактивных систем залпового огня Град российской группировки войск Запад уничтожили технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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09:00
 
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