https://ria.ru/20240910/vsu-1971768514.html

В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ

В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

В Финляндии отреагировали на слова Путина о боеспособности ВСУ

Утрата боеспособности ВСУ приведет к миру в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:37

2024-09-10T10:37

2024-09-10T10:37

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Утрата боеспособности ВСУ приведет к миру в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Это стало единственным путем к миру в Европе благодаря Байдену, Харрис, Столтенбергу и Зеленскому", — указал эксперт.Во время Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что потери украинских военных чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

https://ria.ru/20240910/wsj-1971764285.html

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в мире, европа, финляндия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, политика