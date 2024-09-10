https://ria.ru/20240910/vrach-1971727115.html

Врач назвала главные ошибки в питании у пожилых людей

Врач назвала главные ошибки в питании у пожилых людей - РИА Новости, 10.09.2024

Врач назвала главные ошибки в питании у пожилых людей

Пожилым людям крайне не рекомендуется отказываться от белка в рационе, полностью исключать молочные продукты, а также ограничивать потребление жидкости,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:09

2024-09-10T03:09

2024-09-10T03:09

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожилым людям крайне не рекомендуется отказываться от белка в рационе, полностью исключать молочные продукты, а также ограничивать потребление жидкости, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Бытует мнение, что большое количество белка может нарушить работу почек. Низкобелковая диета может быть показана людям с подобными заболеваниями, суточную порцию стоит обсудить с врачом. Белок же здоровым пожилым людям крайне необходим для поддержания мышечной массы. Хорошими источниками станут курица, рыба, яйца, молочные продукты, орехи. Возможно включать в рацион 2-3 порции подобных продуктов в день", - сказала Калошина. По словам врача, с возрастом не стоит полностью исключать из рациона и молочные продукты. Молоко в чистом виде стоит ограничить только при условии его непереносимости: если после употребления молока развивается диарея, это значит, что фермент, переваривающий лактозу (молочный сахар), недостаточен, и молоко стоит убрать. Если же подобные симптомы отсутствуют, то имеет смысл добавлять молоко, например, в кофе или чай - для дополнительного источника кальция и жирорастворимых витаминов. "Если все же проблемы с усваиванием есть, то оказываться от "молочки" совсем ни в коем случае нельзя, ведь это уменьшит необходимый кальций в рационе. Здесь на помощь придут кисломолочные напитки, сыр и творог. Таких продуктов необходимо употреблять не менее трех порций в день", - отметила Калошина. Важно также не отказываться от свежих овощей и фруктов. Клетчатка необходима для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта. В день рекомендуется употреблять не мене пяти порций овощей и не менее трех порций фруктов. Однако если после употребления свежих овощей возникает вздутие живота, нарушается стул, то стоит начать есть их в переработанном виде - гриль, бланширование, обработка паром поможет сохранить питательные свойства и оставить достаточное количество клетчатки в овощах и фруктах. "Бытует мнение, что из-за большого количества воды образуются отеки и нарушается работа почек. Здесь скорее наоборот: для правильного их функционирования необходимо регулярно и в достаточном количестве пить жидкость. Это поможет предотвратить образование камней, поможет правильной работе желудочно-кишечного тракта, предотвратит запоры. В день общее количество жидкости должно быть не менее 1800-2000 миллилитров", - добавила собеседник.

https://ria.ru/20240414/produkty-1939892074.html

https://ria.ru/20240416/endokrinolog-1940288928.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье)