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Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском транспортируют в "Склиф"
Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском транспортируют в "Склиф" - РИА Новости, 10.09.2024
Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском транспортируют в "Склиф"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что одного из пострадавших от атаки БПЛА в Раменском перевезут в Москву в НИИ скорой помощи им. Н.В. им... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:13
2024-09-10T12:13
2024-09-10T12:42
раменское
атака украинских бпла в раменском
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
вооруженные силы украины
москва
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что одного из пострадавших от атаки БПЛА в Раменском перевезут в Москву в НИИ скорой помощи им. Н.В. им. Склифосовского, соответствующие кадры показали в эфире телеканала "Россия 1".Губернатор ранее посетил пункт временного размещения жителей и поговорил по телефону с близкой одного из пострадавших, проинформировал ее, что мужчина транспортабелен и что его эвакуируют в НИИ им. Склифосовского в Москву."Здравствуйте, в Москву поедем... Мы говорили с врачами, они пошли навстречу, угрозы жизни нет", - сказал Воробьев пострадавшему при посещении Раменской больницы.Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240910/bpla-1971773051.html
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раменское, атака украинских бпла в раменском, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, вооруженные силы украины, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Раменское, Атака украинских БПЛА в Раменском, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Москва, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском транспортируют в "Склиф"
Воробьев: пострадавшего от атаки дрона ВСУ в Раменском транспортируют в "Склиф"