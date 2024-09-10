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Воробьев рассказал о повреждениях в Раменском в ходе ночной атаки БПЛА
Воробьев рассказал о повреждениях в Раменском в ходе ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев рассказал о повреждениях в Раменском в ходе ночной атаки БПЛА
Во время ночной атаки БПЛА повреждены многоквартирные дома в Раменском, так, один БПЛА попал в дом на Высоковольтной улице, есть пострадавший, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:36
2024-09-10T05:36
2024-09-10T09:30
специальная военная операция на украине
раменское
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
происшествия
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Во время ночной атаки БПЛА повреждены многоквартирные дома в Раменском, так, один БПЛА попал в дом на Высоковольтной улице, есть пострадавший, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском... один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший", - написал губернатор. "Эвакуированных жителей размещаем в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского и в школе на ул. Высоковольтной", - добавил он.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971733236.html
раменское
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раменское, московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия, атака украинских бпла в раменском
Специальная военная операция на Украине, Раменское, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Происшествия, Атака украинских БПЛА в Раменском
Воробьев рассказал о повреждениях в Раменском в ходе ночной атаки БПЛА
Воробьев: БПЛА попал в дом на Высоковольтной улице в Раменском, есть раненый