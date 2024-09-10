https://ria.ru/20240910/voenkom-1971952548.html

Арестованный за взятку московский экс-военком решил уехать на СВО

Арестованный за взятку московский экс-военком решил уехать на СВО - РИА Новости, 10.09.2024

Арестованный за взятку московский экс-военком решил уехать на СВО

Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по статье о получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении службы... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T23:10

2024-09-10T23:10

2024-09-10T23:10

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по статье о получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, который рассматривал вопрос о продлении стражи фигуранту. "Тригилев подписал со своей стороны контракт с Минобороны о прохождении службы в зоне СВО. Он обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование", - сказал адвокат Дмитрий Чуков. Как пояснила защита Тригилева, министерство обороны в лице военкома Москвы подпишет контракт при условии приостановления производства по делу следователем. Защита к своему ходатайству об изменении меры пресечения на домашний арест приложила копию ходатайства военкома города Москвы в адрес начальника следственного управления ГСУ СК по Москве о приостановлении производства по делу о направлении их подзащитного для прохождения службы в действующей части. Войсковая часть, по словам защитника, уже готова принять его в свои ряды. "Это не попытка избежать уголовного наказания, а попытка быть полезным для страны в такое трудное время, потому что Сергей Анатольевич - профессиональный военный", - добавил адвокат. Сегодня Замоскворецкий райсуд продлил Тригилеву арест до декабря. Следствие мотивировало ходатайство о продлении меры пресечения необходимостью проведения ряда следственных действий. Адвокат Чуков настаивал на необоснованности доказательств следствия о причастности Тригилева к инкриминируемому преступлению и к тому, что тот может скрыться от органов предварительного расследования. Он пояснил, что причастность его подзащитного установлена на показаниях фигурантки Аксеновой, которая испытывала личную неприязнь к военкому и дала показания для того, чтобы избежать наказания самой, так как признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием. Защитник, в том числе, опроверг доводы о наличии в собственности Тригилева дорогостоящей недвижимости и пояснил, что у него в собственности одна квартира, которую он получил, находясь 20 лет в очереди как нуждающийся в улучшении жилищных условий, проживая в общежитиях или съемном жилье. Чуков также рассказал, что сведения о действующем заграничном паспорте Тригилева не являются достоверными, так как документ он сдал его в силу своей работы, срок его действия истек в феврале 2024 года, Тригилеву запрещен выезд за пределы РФ до февраля 2026 года.

https://ria.ru/20240910/voenkom-1971726996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik