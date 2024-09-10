https://ria.ru/20240910/voenkom-1971932327.html

Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился

Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился - РИА Новости, 10.09.2024

Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился

Военком Преображенского района столицы Сергей Тригилев уволился со своей должности, сообщил его адвокат в Замоскворецком суде Москвы, который рассматривал... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:47

2024-09-10T19:47

2024-09-10T19:56

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военком Преображенского района столицы Сергей Тригилев уволился со своей должности, сообщил его адвокат в Замоскворецком суде Москвы, который рассматривал вопрос о продлении ареста обвиняемому. "Следователь указывает, что Тригилев, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и иных участников процесса, с этим не соглашаемся, потому что Сергей Анатольевич, как только в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он сразу написал заявление об увольнении с должности военкома", - сказал адвокат Дмитрий Чуков. Сегодня суд продлил Тригилеву меру пресечения в виде содержания под стражей до декабря. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года, Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240910/moskva-1971732273.html

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происшествия, россия, москва