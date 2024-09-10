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Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился - РИА Новости, 10.09.2024
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19:47 10.09.2024 (обновлено: 19:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/voenkom-1971932327.html
Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился
Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился - РИА Новости, 10.09.2024
Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился
Военком Преображенского района столицы Сергей Тригилев уволился со своей должности, сообщил его адвокат в Замоскворецком суде Москвы, который рассматривал... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:47
2024-09-10T19:56
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военком Преображенского района столицы Сергей Тригилев уволился со своей должности, сообщил его адвокат в Замоскворецком суде Москвы, который рассматривал вопрос о продлении ареста обвиняемому. "Следователь указывает, что Тригилев, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и иных участников процесса, с этим не соглашаемся, потому что Сергей Анатольевич, как только в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он сразу написал заявление об увольнении с должности военкома", - сказал адвокат Дмитрий Чуков. Сегодня суд продлил Тригилеву меру пресечения в виде содержания под стражей до декабря. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года, Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240910/moskva-1971732273.html
https://ria.ru/20240902/voenkom-1970014847.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился

Военком Преображенского района Москвы Тригилев уволился со своей должности

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военком Преображенского района столицы Сергей Тригилев уволился со своей должности, сообщил его адвокат в Замоскворецком суде Москвы, который рассматривал вопрос о продлении ареста обвиняемому.
"Следователь указывает, что Тригилев, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и иных участников процесса, с этим не соглашаемся, потому что Сергей Анатольевич, как только в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он сразу написал заявление об увольнении с должности военкома", - сказал адвокат Дмитрий Чуков.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
У арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег
Вчера, 05:08
Сегодня суд продлил Тригилеву меру пресечения в виде содержания под стражей до декабря.
Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года, Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья.
Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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