Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vklady-1971741211.html
ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам
ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам - РИА Новости, 10.09.2024
ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам
Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели прошлого года и составил 58 пунктов (из 90 возможных), индекс кредитного доверия равен 24 пунктам, РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:08
2024-09-10T08:08
экономика
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920885500_0:21:3565:2026_1920x0_80_0_0_dadb92bdb249d93814fc9c88b3b1a9d5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели прошлого года и составил 58 пунктов (из 90 возможных), индекс кредитного доверия равен 24 пунктам, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, индекс доверия банковским вкладам у россиян составляет 58 п. (измеряется в пунктах), год назад этот показатель был равен 53 п. Почти половина (49%) респондентов считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, 29% ответили, что если свободные деньги сейчас в банке, то их лучше забрать. О том, что в настоящее время лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-то, заявили 33% опрошенных, 53% считают, что сейчас лучше минимально тратить деньги, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее. Индекс сберегательного поведения россиян составил 58 п. Около трети (31%) россиян считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок, 46% придерживаются обратного мнения. Всего 9% опрошенных заявили, что сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, 75% ответили, что для этого сейчас плохой период. Индекс кредитного доверия составил 24 п. "Вот уже около года Центробанк России пытается снизить инфляцию, ужесточая денежно-кредитную политику. Это уже привело к некоторым результатам: кредит для граждан и предприятий стал существенно дороже, привлекательность же банковских вкладов, напротив, выросла. Тем не менее потребительская активность россиян упала не настолько сильно, чтобы сбить цены", - комментирует результаты опроса эксперт ВЦИОМ Алексей Ручин. По его словам, это связано с продолжением роста зарплат на дефицитном российском рынке труда, с одной стороны, с ростом социального оптимизма (на фоне трудного 2022 года), с другой, и с накопленным навесом отложенных потребительских планов, с третьей. "Как результат, удорожание кредита не ведет к соответствующему спаду потребления и снижению инфляции. Цели "политики дорогих денег" не достигнуты, и Центробанк находится в поиске новых инструментов "охлаждения" нашей экономики, которая упорно не желает охлаждаться", - отметил эксперт. Индексы измеряются в пунктах и могут колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают настоящий момент для совершения вкладов, накопления сбережений или взятия кредита. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 августа 2024 года проведен среди 1,6 тысяч россиян в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240905/nalog-1772417874.html
https://ria.ru/20240905/sberbank-1970783053.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920885500_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_d572cc67f7f1caa714f895b38870955b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вциом
Экономика, Россия, ВЦИОМ
ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам

ВЦИОМ: индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели 2023 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк
Банк - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Банк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели прошлого года и составил 58 пунктов (из 90 возможных), индекс кредитного доверия равен 24 пунктам, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, индекс доверия банковским вкладам у россиян составляет 58 п. (измеряется в пунктах), год назад этот показатель был равен 53 п. Почти половина (49%) респондентов считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, 29% ответили, что если свободные деньги сейчас в банке, то их лучше забрать.
Налог на вклады - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Налог на вклады в банках в 2024 году: основные изменения и как рассчитать
5 сентября, 13:09
О том, что в настоящее время лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-то, заявили 33% опрошенных, 53% считают, что сейчас лучше минимально тратить деньги, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее. Индекс сберегательного поведения россиян составил 58 п.
Около трети (31%) россиян считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок, 46% придерживаются обратного мнения. Всего 9% опрошенных заявили, что сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, 75% ответили, что для этого сейчас плохой период. Индекс кредитного доверия составил 24 п.
"Вот уже около года Центробанк России пытается снизить инфляцию, ужесточая денежно-кредитную политику. Это уже привело к некоторым результатам: кредит для граждан и предприятий стал существенно дороже, привлекательность же банковских вкладов, напротив, выросла. Тем не менее потребительская активность россиян упала не настолько сильно, чтобы сбить цены", - комментирует результаты опроса эксперт ВЦИОМ Алексей Ручин.
По его словам, это связано с продолжением роста зарплат на дефицитном российском рынке труда, с одной стороны, с ростом социального оптимизма (на фоне трудного 2022 года), с другой, и с накопленным навесом отложенных потребительских планов, с третьей.
"Как результат, удорожание кредита не ведет к соответствующему спаду потребления и снижению инфляции. Цели "политики дорогих денег" не достигнуты, и Центробанк находится в поиске новых инструментов "охлаждения" нашей экономики, которая упорно не желает охлаждаться", - отметил эксперт.
Индексы измеряются в пунктах и могут колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают настоящий момент для совершения вкладов, накопления сбережений или взятия кредита.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 августа 2024 года проведен среди 1,6 тысяч россиян в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Сбер изменил условия по вкладам
5 сентября, 12:03
 
ЭкономикаРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала