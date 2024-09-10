https://ria.ru/20240910/vklady-1971741211.html

ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам

ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам - РИА Новости, 10.09.2024

ВЦИОМ узнал, доверяют ли россияне банковским вкладам

Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели прошлого года и составил 58 пунктов (из 90 возможных), индекс кредитного доверия равен 24 пунктам, РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:08

2024-09-10T08:08

2024-09-10T08:08

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россия

вциом

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели прошлого года и составил 58 пунктов (из 90 возможных), индекс кредитного доверия равен 24 пунктам, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, индекс доверия банковским вкладам у россиян составляет 58 п. (измеряется в пунктах), год назад этот показатель был равен 53 п. Почти половина (49%) респондентов считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, 29% ответили, что если свободные деньги сейчас в банке, то их лучше забрать. О том, что в настоящее время лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-то, заявили 33% опрошенных, 53% считают, что сейчас лучше минимально тратить деньги, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее. Индекс сберегательного поведения россиян составил 58 п. Около трети (31%) россиян считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок, 46% придерживаются обратного мнения. Всего 9% опрошенных заявили, что сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, 75% ответили, что для этого сейчас плохой период. Индекс кредитного доверия составил 24 п. "Вот уже около года Центробанк России пытается снизить инфляцию, ужесточая денежно-кредитную политику. Это уже привело к некоторым результатам: кредит для граждан и предприятий стал существенно дороже, привлекательность же банковских вкладов, напротив, выросла. Тем не менее потребительская активность россиян упала не настолько сильно, чтобы сбить цены", - комментирует результаты опроса эксперт ВЦИОМ Алексей Ручин. По его словам, это связано с продолжением роста зарплат на дефицитном российском рынке труда, с одной стороны, с ростом социального оптимизма (на фоне трудного 2022 года), с другой, и с накопленным навесом отложенных потребительских планов, с третьей. "Как результат, удорожание кредита не ведет к соответствующему спаду потребления и снижению инфляции. Цели "политики дорогих денег" не достигнуты, и Центробанк находится в поиске новых инструментов "охлаждения" нашей экономики, которая упорно не желает охлаждаться", - отметил эксперт. Индексы измеряются в пунктах и могут колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают настоящий момент для совершения вкладов, накопления сбережений или взятия кредита. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 августа 2024 года проведен среди 1,6 тысяч россиян в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240905/nalog-1772417874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вциом