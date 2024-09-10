https://ria.ru/20240910/virus-1971952730.html

В двух штатах США ввели ограничения из-за смертельного вируса

В двух штатах США ввели ограничения из-за смертельного вируса - РИА Новости, 10.09.2024

В двух штатах США ввели ограничения из-за смертельного вируса

Власти штата Вермонт призвали местных жителей не выходить из дома в ночное время в связи с риском укуса комаров, которые могут переносить вирус восточного... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T23:19

2024-09-10T23:19

2024-09-10T23:29

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вермонт

новая англия (сша)

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МОСКВА, 10 сен —РИА Новости. Власти штата Вермонт призвали местных жителей не выходить из дома в ночное время в связи с риском укуса комаров, которые могут переносить вирус восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ), сообщает Vermont Public."В штате Вермонт и регионе Новой Англии этим летом наблюдается рост числа случаев заражения ВЭЛ, который передается через укусы комаров. Органы санэпиднадзора выпустили предупреждения для жителей городов в зоне высокого риска с просьбой оставаться в помещении с 18:00 до 6:00, чтобы свести к минимуму вероятность укусов", — говорится в обращении.Власти штата опубликовали список из 16 городов с разным уровнем риска, а также отменили или перенесли некоторые мероприятия, проводимые в ночное время на открытом воздухе. Аналогичные меры были также приняты в нескольких городах штата Массачусетс."Департамент общественного здравоохранения Массачусетса объявил сегодня о четвертом случае заболевания человека восточным лошадиным энцефалитом (EEE) в штате в этом году. Пациентом стал мужчина в возрасте 50 лет", — говорится в заявлении властей Массачусетса.Жителям штата также рекомендовано меньше времени проводить на улице, особенно в вечерние и ночные часы, и защищаться от передающих болезнь комаров.По данным газеты The Hill, редкое опасное заболевание в 2024 году выявлено уже в нескольких штатах, включая Вермонт, Висконсин, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Нью-Джерси. В предыдущие годы в стране фиксировались случаи смерти пациентов, заразившихся вирусом.Восточный энцефалит лошадей — редкое вирусное заболевание, распространяемое некоторыми видами комаров. Передается при укусе насекомого. У людей заболевание протекает тяжело, сопровождается неврологической симптоматикой вплоть до летального исхода.Ранее управление здравоохранения американского штата Техас сообщило, что был зафиксирован первый случай заражения птичьим гриппом у человека от скота. Пациент работал на коммерческой молочной ферме.

https://ria.ru/20240909/ospa-1971649750.html

https://ria.ru/20240909/tatarstan-1971669996.html

https://ria.ru/20240909/ortonayrovirus-1971506070.html

вермонт

новая англия (сша)

массачусетс

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в мире, вермонт, новая англия (сша), массачусетс