https://ria.ru/20240910/vfadn-1971735661.html

В ФАДН назвали самый страдающий от давления Запада российский регион

В ФАДН назвали самый страдающий от давления Запада российский регион - РИА Новости, 10.09.2024

В ФАДН назвали самый страдающий от давления Запада российский регион

Дагестан среди национальных субъектов России испытывает самое сильное системное информационно-психологическое давление со стороны Запада, но авторы вбросов не... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T06:32

2024-09-10T06:32

2024-09-10T06:32

россия

украина

махачкала

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Дагестан среди национальных субъектов России испытывает самое сильное системное информационно-психологическое давление со стороны Запада, но авторы вбросов не достигают цели по дестабилизации ситуации в республике, сообщил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. "Именно национальные субъекты, национальные республики подвергаются наиболее системному информационно-психологическому воздействию. Дагестан, к сожалению, наверное, в лидерах. Колоссальные финансовые ресурсы задействованы", - сказал Баринов. По словам главы ФАДН, беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года показали, что иногда авторам вбросов удается все-таки найти сторонников и раскачать ситуацию, при том что огромное количество дагестанцев сейчас участвуют в специальной военной операции, а 12 из них уже получили звание Героя Российской Федерации. "Конечно же, здесь очень важно, чтобы именно они становились лидерами общественного мнения, а не псевдорелигиозные идеологи, которые часто подходят не с государственной позиции к освещению этих событий", - отметил глава ФАДН. Он уточнил, что основная работа западных провокаторов направлена на дестабилизацию общественной политической ситуации в национальных субъектах, на снижение уровня общественной поддержки власти. По его информации, и тезисы по большому счету не изменились - это якобы непропорциональное участие в спецоперации, якобы спецоперация "не наша война". "Но сейчас региональные власти уже гораздо более оперативно реагируют, и авторы вбросов не добиваются нужного эффекта. Наоборот, идет консолидация и поддержка (вокруг) специальной военной операции, борьбы с националистическим бандеровским режимом на Украине. Сейчас уже, особенно после вторжения в Белгородскую и в Курскую область, все четко понимают, что это такой национальный вызов нашей стране, и мы не имеем права проиграть, потому что это приведет к распаду нашей страны, ведь они проводят идею "деколонизации" России и создание огромного количества квазигосударств по национальному признаку, и этого допустить, конечно, в этом случае нельзя. Наши дети потом не простят", - заявил Баринов. Он добавил, что тенденция активизации вбросов, когда ВСУ терпят особенно серьезные неудачи на поле боя, сохраняется. "Эта тенденция существует. Как только Украина терпит неудачу на линии боевого соприкосновения, видимо, дополнительные ресурсы направляются на то, чтобы раскачать политическую ситуацию в нашей стране. И это такая прямая зависимость", - уточнил глава ФАДН.

https://ria.ru/20240827/shoygu-1968839077.html

https://ria.ru/20240707/zapad-1957980921.html

https://ria.ru/20240509/sisulit-1944977740.html

россия

украина

махачкала

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россия, украина, махачкала, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), вооруженные силы украины