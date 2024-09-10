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Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ - РИА Новости, 10.09.2024
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14:57 10.09.2024 (обновлено: 15:10 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vengriya-1971848164.html
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ - РИА Новости, 10.09.2024
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что намерен посетить Петербургский международный газовый форум в октябре. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:57
2024-09-10T15:10
венгрия
петер сийярто
санкт-петербург
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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что намерен посетить Петербургский международный газовый форум в октябре."Да, я собираюсь", - сказал он в беседе с агентством.XIII Петербургский международный газовый форум пройдет с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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венгрия, петер сийярто, санкт-петербург
Венгрия, Петер Сийярто, Санкт-Петербург
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ

Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ в октябре

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает на Международном форуме "Ереванский диалог"
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает на Международном форуме Ереванский диалог - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Sputnik / Стрингер
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Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает на Международном форуме "Ереванский диалог"
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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что намерен посетить Петербургский международный газовый форум в октябре.
"Да, я собираюсь", - сказал он в беседе с агентством.
XIII Петербургский международный газовый форум пройдет с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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ВенгрияПетер СийяртоСанкт-Петербург
 
 
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