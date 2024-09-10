https://ria.ru/20240910/vengriya-1971848164.html

Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ

Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ - РИА Новости, 10.09.2024

Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что намерен посетить Петербургский международный газовый форум в октябре. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:57

2024-09-10T14:57

2024-09-10T15:10

венгрия

петер сийярто

санкт-петербург

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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что намерен посетить Петербургский международный газовый форум в октябре."Да, я собираюсь", - сказал он в беседе с агентством.XIII Петербургский международный газовый форум пройдет с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240909/vengriya-1971706182.html

венгрия

санкт-петербург

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венгрия, петер сийярто, санкт-петербург