https://ria.ru/20240910/vengriya-1971848164.html
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ - РИА Новости, 10.09.2024
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что намерен посетить Петербургский международный газовый форум в октябре. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:57
2024-09-10T14:57
2024-09-10T15:10
венгрия
петер сийярто
санкт-петербург
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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что намерен посетить Петербургский международный газовый форум в октябре."Да, я собираюсь", - сказал он в беседе с агентством.XIII Петербургский международный газовый форум пройдет с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240909/vengriya-1971706182.html
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венгрия, петер сийярто, санкт-петербург
Венгрия, Петер Сийярто, Санкт-Петербург
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ
Глава МИД Венгрии заявил о намерении посетить ПМГФ в октябре