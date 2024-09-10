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"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка" - РИА Новости, 10.09.2024
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08:00 10.09.2024 (обновлено: 08:06 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/valyuta-1971687470.html
"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"
"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка" - РИА Новости, 10.09.2024
"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"
В сентябре — октябре средства на пополнение Фонда национального благосостояния увеличат всемеро. За месяц в рамках бюджетного правила Минфин потратит на золото... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:00
2024-09-10T08:06
экономика
цены на нефть
россия
китай
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. В сентябре — октябре средства на пополнение Фонда национального благосостояния увеличат всемеро. За месяц в рамках бюджетного правила Минфин потратит на золото и валюту 172,9 миллиарда рублей. О том, как это отразится на курсе, — в материале РИА Новости.На черный деньЧтобы колебания котировок нефти не били по доходам страны, власти применяют бюджетное правило. Если стоимость сырья выше заложенной (цены отсечения), то излишки копят в валюте, золоте и тратят при обратной ситуации.В 2022-м, когда волатильность на рынке усилилась, цену отсечения отвязали от Urals, временно приостановив покупку активов.В 2023-2025-м действует другая планка: восемь триллионов — это ежегодный доход отрасли, остальное — в кубышку. Соответствующий указ президент подписал в конце 2022-го. Вместе с тем отказались от недружественных валют в портфеле — до 60% отвели под юани, до 40% — под золото. Шаг был вынужденный: возможности хранить средства в чем-то, кроме юаней и золота, у государства сильно ограниченны, отмечает в беседе с РИА Новости экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Руководитель департамента клиентской поддержки и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман подчеркивает: накопление золотовалютных резервов (ЗВР) — действенная антикризисная мера. Драгметалл, несмотря на сравнительно умеренную доходность, помогает диверсифицировать активы и обезопасить их в нестабильные времена. "В период пандемии спрос и цены резко подскочили", — напоминает он.Копить и тратитьС августа 2023-го снова стали наращивать ЗВР. А в январе 2024-го возобновились и продажи (69,1 миллиарда рублей). Далее удавалось откладывать. Так, в феврале в резерв отправили 73,2 миллиарда, марте — 93,7, апреле — 235,3, мае — 110,9, июне — 71,1. Копить или тратить — решают исходя из данных Минфина.В августе ведомство оценило нефтегазовые доходы в 166,72 миллиарда рублей и сообщило о пополнении ЗВР на 24,65 миллиарда с 7 числа по 5 сентября, по 1,8 миллиарда в день. Фактическое отклонение доходов от плановых — 10,9 миллиарда.Сентябрьская оценка — 162 миллиарда. На закупку золота и валюты выделили 172,9 миллиарда — по 8,2 миллиарда в день, в семь раз больше, чем в предыдущем месяце.По предварительным данным, нефтегазовые доходы за восемь месяцев — 7,5 триллиона рублей. Это больше, чем год назад: российская нефть подорожала."Согласно прогнозу Минэкономразвития — с 65 до 70 долларов за баррель", — уточняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Денис Пустохин.За и противНынешние действия обусловлены стремлением не только пополнить ФНБ, но и обуздать инфляцию, считают эксперты.Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович полагает, что в сложившейся ситуации вкладываться в золото куда безопаснее, чем в валюту даже дружественных стран. "Юани достать сейчас непросто в том числе из-за повышенного интереса к ним внутри КНР, под беспрецедентные для этой страны 6-6,5%", — говорит он.К тому же приобретение золота укрепляет рубль. Однако курс надо удержать в рамках определенной "вилки" — отсюда и активная закупка валюты."Сейчас доллар находится в комфортном для российской экономики диапазоне — от 90 до 100 рублей", — указывает Шнейдерман.По мнению Лободы, в сентябре возможно некоторое ослабление национальной денежной единицы: до 93 за доллар, 103 за евро и 13,1 за юань. Впрочем, радикальных перекосов в ту или иную сторону аналитики не ожидают.
https://ria.ru/20240111/byudzhet-1920589251.html
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экономика, цены на нефть, россия, китай, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Китай, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"

Экономист Лобода: закупки валюты могут привести к ослаблению рубля

© Владимир АстапковичГерб РФ на монете
Герб РФ на монете - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. В сентябре — октябре средства на пополнение Фонда национального благосостояния увеличат всемеро. За месяц в рамках бюджетного правила Минфин потратит на золото и валюту 172,9 миллиарда рублей. О том, как это отразится на курсе, — в материале РИА Новости.

На черный день

Чтобы колебания котировок нефти не били по доходам страны, власти применяют бюджетное правило. Если стоимость сырья выше заложенной (цены отсечения), то излишки копят в валюте, золоте и тратят при обратной ситуации.
В 2022-м, когда волатильность на рынке усилилась, цену отсечения отвязали от Urals, временно приостановив покупку активов.
В 2023-2025-м действует другая планка: восемь триллионов — это ежегодный доход отрасли, остальное — в кубышку. Соответствующий указ президент подписал в конце 2022-го. Вместе с тем отказались от недружественных валют в портфеле — до 60% отвели под юани, до 40% — под золото. Шаг был вынужденный: возможности хранить средства в чем-то, кроме юаней и золота, у государства сильно ограниченны, отмечает в беседе с РИА Новости экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске
Руководитель департамента клиентской поддержки и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман подчеркивает: накопление золотовалютных резервов (ЗВР) — действенная антикризисная мера. Драгметалл, несмотря на сравнительно умеренную доходность, помогает диверсифицировать активы и обезопасить их в нестабильные времена. "В период пандемии спрос и цены резко подскочили", — напоминает он.
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Копить и тратить

С августа 2023-го снова стали наращивать ЗВР. А в январе 2024-го возобновились и продажи (69,1 миллиарда рублей). Далее удавалось откладывать. Так, в феврале в резерв отправили 73,2 миллиарда, марте — 93,7, апреле — 235,3, мае — 110,9, июне — 71,1. Копить или тратить — решают исходя из данных Минфина.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
В августе ведомство оценило нефтегазовые доходы в 166,72 миллиарда рублей и сообщило о пополнении ЗВР на 24,65 миллиарда с 7 числа по 5 сентября, по 1,8 миллиарда в день. Фактическое отклонение доходов от плановых — 10,9 миллиарда.
Сентябрьская оценка — 162 миллиарда. На закупку золота и валюты выделили 172,9 миллиарда — по 8,2 миллиарда в день, в семь раз больше, чем в предыдущем месяце.
По предварительным данным, нефтегазовые доходы за восемь месяцев — 7,5 триллиона рублей. Это больше, чем год назад: российская нефть подорожала.
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"Согласно прогнозу Минэкономразвития — с 65 до 70 долларов за баррель", — уточняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Денис Пустохин.

За и против

Нынешние действия обусловлены стремлением не только пополнить ФНБ, но и обуздать инфляцию, считают эксперты.
Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович полагает, что в сложившейся ситуации вкладываться в золото куда безопаснее, чем в валюту даже дружественных стран. "Юани достать сейчас непросто в том числе из-за повышенного интереса к ним внутри КНР, под беспрецедентные для этой страны 6-6,5%", — говорит он.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве
К тому же приобретение золота укрепляет рубль. Однако курс надо удержать в рамках определенной "вилки" — отсюда и активная закупка валюты.
"Сейчас доллар находится в комфортном для российской экономики диапазоне — от 90 до 100 рублей", — указывает Шнейдерман.
По мнению Лободы, в сентябре возможно некоторое ослабление национальной денежной единицы: до 93 за доллар, 103 за евро и 13,1 за юань. Впрочем, радикальных перекосов в ту или иную сторону аналитики не ожидают.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКитайМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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