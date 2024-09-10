"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"
Экономист Лобода: закупки валюты могут привести к ослаблению рубля
© Владимир АстапковичГерб РФ на монете
© Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. В сентябре — октябре средства на пополнение Фонда национального благосостояния увеличат всемеро. За месяц в рамках бюджетного правила Минфин потратит на золото и валюту 172,9 миллиарда рублей. О том, как это отразится на курсе, — в материале РИА Новости.
На черный день
Чтобы колебания котировок нефти не били по доходам страны, власти применяют бюджетное правило. Если стоимость сырья выше заложенной (цены отсечения), то излишки копят в валюте, золоте и тратят при обратной ситуации.
В 2022-м, когда волатильность на рынке усилилась, цену отсечения отвязали от Urals, временно приостановив покупку активов.
В 2023-2025-м действует другая планка: восемь триллионов — это ежегодный доход отрасли, остальное — в кубышку. Соответствующий указ президент подписал в конце 2022-го. Вместе с тем отказались от недружественных валют в портфеле — до 60% отвели под юани, до 40% — под золото. Шаг был вынужденный: возможности хранить средства в чем-то, кроме юаней и золота, у государства сильно ограниченны, отмечает в беседе с РИА Новости экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске
Руководитель департамента клиентской поддержки и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман подчеркивает: накопление золотовалютных резервов (ЗВР) — действенная антикризисная мера. Драгметалл, несмотря на сравнительно умеренную доходность, помогает диверсифицировать активы и обезопасить их в нестабильные времена. "В период пандемии спрос и цены резко подскочили", — напоминает он.
Копить и тратить
С августа 2023-го снова стали наращивать ЗВР. А в январе 2024-го возобновились и продажи (69,1 миллиарда рублей). Далее удавалось откладывать. Так, в феврале в резерв отправили 73,2 миллиарда, марте — 93,7, апреле — 235,3, мае — 110,9, июне — 71,1. Копить или тратить — решают исходя из данных Минфина.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
В августе ведомство оценило нефтегазовые доходы в 166,72 миллиарда рублей и сообщило о пополнении ЗВР на 24,65 миллиарда с 7 числа по 5 сентября, по 1,8 миллиарда в день. Фактическое отклонение доходов от плановых — 10,9 миллиарда.
Сентябрьская оценка — 162 миллиарда. На закупку золота и валюты выделили 172,9 миллиарда — по 8,2 миллиарда в день, в семь раз больше, чем в предыдущем месяце.
По предварительным данным, нефтегазовые доходы за восемь месяцев — 7,5 триллиона рублей. Это больше, чем год назад: российская нефть подорожала.
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"Согласно прогнозу Минэкономразвития — с 65 до 70 долларов за баррель", — уточняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Денис Пустохин.
За и против
Нынешние действия обусловлены стремлением не только пополнить ФНБ, но и обуздать инфляцию, считают эксперты.
Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович полагает, что в сложившейся ситуации вкладываться в золото куда безопаснее, чем в валюту даже дружественных стран. "Юани достать сейчас непросто в том числе из-за повышенного интереса к ним внутри КНР, под беспрецедентные для этой страны 6-6,5%", — говорит он.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве
К тому же приобретение золота укрепляет рубль. Однако курс надо удержать в рамках определенной "вилки" — отсюда и активная закупка валюты.
"Сейчас доллар находится в комфортном для российской экономики диапазоне — от 90 до 100 рублей", — указывает Шнейдерман.
По мнению Лободы, в сентябре возможно некоторое ослабление национальной денежной единицы: до 93 за доллар, 103 за евро и 13,1 за юань. Впрочем, радикальных перекосов в ту или иную сторону аналитики не ожидают.