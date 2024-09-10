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Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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https://ria.ru/20240910/uragan-1971726499.html
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:03
2024-09-10T03:03
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ. "В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сообщении. В этот раз расчеты "Ураганов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений в зоне проведения СВО на расстоянии более 30 километров. В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" вскрыл замаскированные позиции ВСУ и передал информацию на командный пункт артиллерии, уточнили в ведомстве. "После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-миллиметровых РСЗО "Ураган" нанесли удар по выявленным позициям противника. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии", - говорится в сообщении. Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков, добавили в пресс-службе МО.
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955954900.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ

РСЗО "Ураган" группировки "Запад" поразили ротный "опорник" и живую силу ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ.
"В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.
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В этот раз расчеты "Ураганов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений в зоне проведения СВО на расстоянии более 30 километров. В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" вскрыл замаскированные позиции ВСУ и передал информацию на командный пункт артиллерии, уточнили в ведомстве.
"После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-миллиметровых РСЗО "Ураган" нанесли удар по выявленным позициям противника. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии", - говорится в сообщении.
Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков, добавили в пресс-службе МО.
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