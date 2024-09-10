https://ria.ru/20240910/uragan-1971726499.html

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:03

2024-09-10T03:03

2024-09-10T03:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969658588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a913901548bdc40b269ae5bf9323aa65.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ. "В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сообщении. В этот раз расчеты "Ураганов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений в зоне проведения СВО на расстоянии более 30 километров. В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" вскрыл замаскированные позиции ВСУ и передал информацию на командный пункт артиллерии, уточнили в ведомстве. "После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-миллиметровых РСЗО "Ураган" нанесли удар по выявленным позициям противника. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии", - говорится в сообщении. Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков, добавили в пресс-службе МО.

https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955954900.html

https://ria.ru/20240909/vsu-1971713877.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире