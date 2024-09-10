https://ria.ru/20240910/uman-1971801737.html

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 10.09.2024

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани

Удары нанесены по месту дислокации военнослужащих ВСУ и стоянке техники в пригороде Умани в Черкасской области Украины, на место выехали более десятка скорых,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:33

2024-09-10T12:33

2024-09-10T12:41

специальная военная операция на украине

умань

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Удары нанесены по месту дислокации военнослужащих ВСУ и стоянке техники в пригороде Умани в Черкасской области Украины, на место выехали более десятка скорых, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Сегодня ночью был нанесен удар по месту дислокации военных и стоянке техники в пригороде Умани. Первый удар в 03.15, второй удар в 03.30 с сильным выбросом пламени и продолжительной детонацией. После прилета в сторону взрыва направились более десятка скорых", - заявил Лебедев агентству.Он добавил, что удар нанесен в Умани в Черкасской области Украины в направлении завода сельхозтехники "Уманьферммаш", где ВСУ ремонтируют технику, производят БПЛА."Третий прилет в пять утра в направлении завода по производству сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш". На заводе производился ремонт военной техники, а также производство БПЛА", - заявил собеседник агентства.Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Черкасской области на фоне воздушной тревоги. Позднее местные власти заявили о поражении инфраструктурного объекта в районе Умани.

https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html

https://ria.ru/20240910/granitsa-1971641728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

умань, вооруженные силы украины, безопасность