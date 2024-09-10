Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 10.09.2024 (обновлено: 12:41 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/uman-1971801737.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 10.09.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Удары нанесены по месту дислокации военнослужащих ВСУ и стоянке техники в пригороде Умани в Черкасской области Украины, на место выехали более десятка скорых,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:33
2024-09-10T12:41
специальная военная операция на украине
умань
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Удары нанесены по месту дислокации военнослужащих ВСУ и стоянке техники в пригороде Умани в Черкасской области Украины, на место выехали более десятка скорых, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Сегодня ночью был нанесен удар по месту дислокации военных и стоянке техники в пригороде Умани. Первый удар в 03.15, второй удар в 03.30 с сильным выбросом пламени и продолжительной детонацией. После прилета в сторону взрыва направились более десятка скорых", - заявил Лебедев агентству.Он добавил, что удар нанесен в Умани в Черкасской области Украины в направлении завода сельхозтехники "Уманьферммаш", где ВСУ ремонтируют технику, производят БПЛА."Третий прилет в пять утра в направлении завода по производству сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш". На заводе производился ремонт военной техники, а также производство БПЛА", - заявил собеседник агентства.Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Черкасской области на фоне воздушной тревоги. Позднее местные власти заявили о поражении инфраструктурного объекта в районе Умани.
https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html
https://ria.ru/20240910/granitsa-1971641728.html
умань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_c04c75deb63c6858080cde0cfd61cafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
умань, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Умань, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани

Подполье: нанесен удар в направлении завода "Уманьферммаш", производящем БПЛА

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Удары нанесены по месту дислокации военнослужащих ВСУ и стоянке техники в пригороде Умани в Черкасской области Украины, на место выехали более десятка скорых, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сегодня ночью был нанесен удар по месту дислокации военных и стоянке техники в пригороде Умани. Первый удар в 03.15, второй удар в 03.30 с сильным выбросом пламени и продолжительной детонацией. После прилета в сторону взрыва направились более десятка скорых", - заявил Лебедев агентству.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Украина предложила террористам в Сирии БПЛА в обмен на боевиков
Вчера, 10:20
Он добавил, что удар нанесен в Умани в Черкасской области Украины в направлении завода сельхозтехники "Уманьферммаш", где ВСУ ремонтируют технику, производят БПЛА.
"Третий прилет в пять утра в направлении завода по производству сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш". На заводе производился ремонт военной техники, а также производство БПЛА", - заявил собеседник агентства.
Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Черкасской области на фоне воздушной тревоги. Позднее местные власти заявили о поражении инфраструктурного объекта в районе Умани.
Акция протеста сторонников партии Шор в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Все уже решено". На границе с Украиной готовится бунт
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУманьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала