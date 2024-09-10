https://ria.ru/20240910/uman-1971801737.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 10.09.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Удары нанесены по месту дислокации военнослужащих ВСУ и стоянке техники в пригороде Умани в Черкасской области Украины, на место выехали более десятка скорых,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:33
2024-09-10T12:33
2024-09-10T12:41
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Удары нанесены по месту дислокации военнослужащих ВСУ и стоянке техники в пригороде Умани в Черкасской области Украины, на место выехали более десятка скорых, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Сегодня ночью был нанесен удар по месту дислокации военных и стоянке техники в пригороде Умани. Первый удар в 03.15, второй удар в 03.30 с сильным выбросом пламени и продолжительной детонацией. После прилета в сторону взрыва направились более десятка скорых", - заявил Лебедев агентству.Он добавил, что удар нанесен в Умани в Черкасской области Украины в направлении завода сельхозтехники "Уманьферммаш", где ВСУ ремонтируют технику, производят БПЛА."Третий прилет в пять утра в направлении завода по производству сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш". На заводе производился ремонт военной техники, а также производство БПЛА", - заявил собеседник агентства.Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Черкасской области на фоне воздушной тревоги. Позднее местные власти заявили о поражении инфраструктурного объекта в районе Умани.
https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html
https://ria.ru/20240910/granitsa-1971641728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умань, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Умань, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Подполье: нанесен удар в направлении завода "Уманьферммаш", производящем БПЛА
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Удары нанесены по месту дислокации военнослужащих ВСУ и стоянке техники в пригороде Умани в Черкасской области Украины, на место выехали более десятка скорых, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сегодня ночью был нанесен удар по месту дислокации военных и стоянке техники в пригороде Умани. Первый удар в 03.15, второй удар в 03.30 с сильным выбросом пламени и продолжительной детонацией. После прилета в сторону взрыва направились более десятка скорых", - заявил Лебедев агентству.
Он добавил, что удар нанесен в Умани в Черкасской области Украины в направлении завода сельхозтехники "Уманьферммаш", где ВСУ ремонтируют технику, производят БПЛА.
"Третий прилет в пять утра в направлении завода по производству сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш". На заводе производился ремонт военной техники, а также производство БПЛА", - заявил собеседник агентства.
Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Черкасской области на фоне воздушной тревоги. Позднее местные власти заявили о поражении инфраструктурного объекта в районе Умани
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