https://ria.ru/20240910/ukraina-1971904831.html
Украина может импортировать 10% электроэнергии в месяц, заявил эксперт
Украина может импортировать 10% электроэнергии в месяц, заявил эксперт - РИА Новости, 10.09.2024
Украина может импортировать 10% электроэнергии в месяц, заявил эксперт
Украина может импортировать всего 10% электроэнергии от необходимого ей объема в месяц, что лишь частично решает проблемы со светом в стране, сообщил во вторник РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:30
2024-09-10T17:30
2024-09-10T17:36
экономика
украина
юрий корольчук
герман галущенко
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украина может импортировать всего 10% электроэнергии от необходимого ей объема в месяц, что лишь частично решает проблемы со светом в стране, сообщил во вторник эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук. "Украина может импортировать 1 миллиард кВт.ч электроэнергии в месяц. Это небольшой объем, учитывая то, что ежемесячно используется 10 миллиардов кВт.ч. На самом деле это всего 10%. То есть да, оно решает проблему частично, решает проблему стабилизации энергосистемы, ее работы, то есть, чтобы она, скажем, если грубо сказать, не развалилась, не остановилась, чтобы не было блэкаута", - сказал Корольчук в эфире телеканала "Новости.LIVE". В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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экономика, украина, юрий корольчук, герман галущенко
Экономика, Украина, Юрий Корольчук, Герман Галущенко
Украина может импортировать 10% электроэнергии в месяц, заявил эксперт
Эксперт Корольчук: Украина может импортировать всего 10% электроэнергии в месяц
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украина может импортировать всего 10% электроэнергии от необходимого ей объема в месяц, что лишь частично решает проблемы со светом в стране, сообщил во вторник эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Украина может импортировать 1 миллиард кВт.ч электроэнергии в месяц. Это небольшой объем, учитывая то, что ежемесячно используется 10 миллиардов кВт.ч. На самом деле это всего 10%. То есть да, оно решает проблему частично, решает проблему стабилизации энергосистемы, ее работы, то есть, чтобы она, скажем, если грубо сказать, не развалилась, не остановилась, чтобы не было блэкаута", - сказал Корольчук в эфире телеканала "Новости.LIVE".
В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.