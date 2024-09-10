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СМИ рассказали о последствиях отказа Украины от транзита газа из России - РИА Новости, 10.09.2024
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09:59 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757920.html
СМИ рассказали о последствиях отказа Украины от транзита газа из России
СМИ рассказали о последствиях отказа Украины от транзита газа из России - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ рассказали о последствиях отказа Украины от транзита газа из России
Много поставлено на карту для Украины в случае отказа от продления договора с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года, поскольку Киев может... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:59
2024-09-10T09:59
экономика
цены на нефть
украина
россия
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Много поставлено на карту для Украины в случае отказа от продления договора с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года, поскольку Киев может потерять средства на поддержку своей энергетической инфраструктуры и стратегическую позицию в качестве "канала передачи" доступной энергии для Запада, сообщает агентство Блумберг. "Соглашение между Москвой и Киевом о поставках российского газа в Европу вряд ли будет продлено до истечения срока его действия в декабре ... Украина больше всего ставит на карту, теряя средства на поддержку своей энергетической инфраструктуры и давнюю стратегическую позицию в качестве канала передачи доступной энергии для западных союзников", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Блумберг, "горькая реальность для Украины" сейчас заключается в том, что "никто не нуждается в возобновлении соглашения по транзиту газа так сильно, как Киев". Многие покупатели уже нашли альтернативные источники, добавляет агентство. По мнению аналитиков, в финансовом отношении страна рискует потерять до 800 миллионов долларов в год. Также сообщается, что прекращение действия договора может создать неопределенность на энергетических рынках. А в случае перебои в Норвегии или проблемы с поставками СПГ могут в сочетании с похолоданием привести к резкому росту цен. Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. При этом он утверждал, что Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба".
https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971684757.html
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экономика, цены на нефть, украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Евросоюз
СМИ рассказали о последствиях отказа Украины от транзита газа из России

Блумберг: Украина перестанет быть каналом передачи энергии для Запада

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Много поставлено на карту для Украины в случае отказа от продления договора с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года, поскольку Киев может потерять средства на поддержку своей энергетической инфраструктуры и стратегическую позицию в качестве "канала передачи" доступной энергии для Запада, сообщает агентство Блумберг.
"Соглашение между Москвой и Киевом о поставках российского газа в Европу вряд ли будет продлено до истечения срока его действия в декабре ... Украина больше всего ставит на карту, теряя средства на поддержку своей энергетической инфраструктуры и давнюю стратегическую позицию в качестве канала передачи доступной энергии для западных союзников", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает Блумберг, "горькая реальность для Украины" сейчас заключается в том, что "никто не нуждается в возобновлении соглашения по транзиту газа так сильно, как Киев". Многие покупатели уже нашли альтернативные источники, добавляет агентство. По мнению аналитиков, в финансовом отношении страна рискует потерять до 800 миллионов долларов в год.
Также сообщается, что прекращение действия договора может создать неопределенность на энергетических рынках. А в случае перебои в Норвегии или проблемы с поставками СПГ могут в сочетании с похолоданием привести к резкому росту цен.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. При этом он утверждал, что Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба".
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ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякЕвросоюз
 
 
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