https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html

СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России

СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России

Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для привлечения боевиков к операциям... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:56

2024-09-10T09:56

2024-09-10T11:01

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АНКАРА, 10 сен — РИА Новости. Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники."Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, оккупировавшими Идлиб. Местные источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, — уточнило издание.По данным газеты, встреча представителей киевской администрации с террористами в Идлибе состоялась 18 июня.Как указано в материале, ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, поэтому Украина ищет новые подкрепления для фронта. Из-за этого неудивительно, что киевский режим сначала "опустошил свои собственные тюрьмы, а затем установил тесные отношения с террористической организацией PПK/PYD, обратился в "Хайят Тахрир аш-Шам"* с той же целью"."Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Сообщается, что в обмен на их освобождение, "Хайят Тахрир аш-Шам"* было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов", — добавила газета.Украина уже была уличена в сотрудничестве с террористами в Африке. Так, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию в Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией. Как сообщало сенегальское издание Senenews, руководство Мали и Мавритании расследует факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории постсоветской республики.Из-за действий Киева Мали и Нигер в начале августа разорвали дипломатические отношения с Украиной. В свою очередь, МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова после того, как дипмиссия в стране опубликовала в соцсетях пост с поддержкой террористической атаки исламистов и повстанцев на ВС Мали на севере африканской страны. Кроме того, в конце августа министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо направили письмо в Совет Безопасности ООН. Они отметили, что решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совбез принять меры против Киева, который сделал осознанный выбор в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971514766.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, идлиб (мухафаза), юрий пивоваров