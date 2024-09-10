https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для привлечения боевиков к операциям... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:56
2024-09-10T09:56
2024-09-10T11:01
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АНКАРА, 10 сен — РИА Новости. Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники."Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, оккупировавшими Идлиб. Местные источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, — уточнило издание.По данным газеты, встреча представителей киевской администрации с террористами в Идлибе состоялась 18 июня.Как указано в материале, ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, поэтому Украина ищет новые подкрепления для фронта. Из-за этого неудивительно, что киевский режим сначала "опустошил свои собственные тюрьмы, а затем установил тесные отношения с террористической организацией PПK/PYD, обратился в "Хайят Тахрир аш-Шам"* с той же целью"."Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Сообщается, что в обмен на их освобождение, "Хайят Тахрир аш-Шам"* было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов", — добавила газета.Украина уже была уличена в сотрудничестве с террористами в Африке. Так, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию в Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией. Как сообщало сенегальское издание Senenews, руководство Мали и Мавритании расследует факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории постсоветской республики.Из-за действий Киева Мали и Нигер в начале августа разорвали дипломатические отношения с Украиной. В свою очередь, МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова после того, как дипмиссия в стране опубликовала в соцсетях пост с поддержкой террористической атаки исламистов и повстанцев на ВС Мали на севере африканской страны. Кроме того, в конце августа министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо направили письмо в Совет Безопасности ООН. Они отметили, что решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совбез принять меры против Киева, который сделал осознанный выбор в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971514766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, идлиб (мухафаза), юрий пивоваров
В мире, Россия, Киев, Идлиб (мухафаза), Юрий Пивоваров
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
Aydinlik: Украина провела переговоры с сирийскими террористами
АНКАРА, 10 сен — РИА Новости.
Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России, пишет турецкая газета Aydınlık
со ссылкой на источники.
«
"Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, оккупировавшими Идлиб
. Местные источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, — уточнило издание.
По данным газеты, встреча представителей киевской администрации с террористами в Идлибе состоялась 18 июня.
Как указано в материале, ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, поэтому Украина ищет новые подкрепления для фронта. Из-за этого неудивительно, что киевский режим сначала "опустошил свои собственные тюрьмы, а затем установил тесные отношения с террористической организацией PПK/PYD, обратился в "Хайят Тахрир аш-Шам"* с той же целью".
«
"Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Сообщается, что в обмен на их освобождение, "Хайят Тахрир аш-Шам"* было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов", — добавила газета.
Украина уже была уличена в сотрудничестве с террористами в Африке. Так, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию в Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией. Как сообщало сенегальское издание Senenews, руководство Мали и Мавритании
расследует факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории постсоветской республики.
Из-за действий Киева Мали и Нигер в начале августа разорвали дипломатические отношения с Украиной. В свою очередь, МИД Сенегала
вызвал посла Украины Юрия Пивоварова
после того, как дипмиссия в стране опубликовала в соцсетях пост с поддержкой террористической атаки исламистов и повстанцев на ВС Мали на севере африканской страны.
Кроме того, в конце августа министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо направили письмо в Совет Безопасности ООН. Они отметили, что решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совбез принять меры против Киева, который сделал осознанный выбор в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.
Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация.