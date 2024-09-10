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"В тупике": на Украине заявили о смене строя - РИА Новости, 10.09.2024
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06:13 10.09.2024 (обновлено: 11:17 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971735115.html
"В тупике": на Украине заявили о смене строя
"В тупике": на Украине заявили о смене строя - РИА Новости, 10.09.2024
"В тупике": на Украине заявили о смене строя
Владимир Зеленский заменил олигархию на Украине феодальной системой с неформальной концентрацией власти в своем офисе, заявил украинский политолог Игорь... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T06:13
2024-09-10T11:17
в мире
украина
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заменил олигархию на Украине феодальной системой с неформальной концентрацией власти в своем офисе, заявил украинский политолог Игорь Рейтерович, его слова приводит швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Игорь Рейтерович считает, что сегодня действует постфеодальная система, пришедшая на смену старой олигархии: "Двор (приближенные Зеленского — прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми", — цитирует его слова издание.По мнению эксперта, самостоятельную роль в этой системе приобрел Ермак, фактически получивший власть в качестве второго человека в стране. При этом сам главарь киевского режима вряд ли полностью контролирует своего помощника, подчеркнул политолог.В издании добавили, что неформальная концентрация власти в руках Ермака и других советников Зеленского представляет большую угрозу для Украины из-за их теневого влияния на судебные процессы и борьбу с коррупцией."Политическая система Украины зашла в тупик", — заключили в NZZ.В июне британская газета Times писала, что украинские чиновники все больше обеспокоены ростом влияния Ермака на Зеленского. Его обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Как отмечало агентство Блумберг, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько принятие решений сосредоточено в руках Ермака, который стал единственным "привратником" Зеленского, напрямую участвующим во всем от внешней политики до военного планирования.
https://ria.ru/20240903/soskin-1970343700.html
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html
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в мире, украина, владимир зеленский, швейцария, андрей ермак
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Швейцария, Андрей Ермак
"В тупике": на Украине заявили о смене строя

NZZ: олигархию в Киеве сменила постфеодальная система во главе с Зеленским

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заменил олигархию на Украине феодальной системой с неформальной концентрацией власти в своем офисе, заявил украинский политолог Игорь Рейтерович, его слова приводит швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Игорь Рейтерович считает, что сегодня действует постфеодальная система, пришедшая на смену старой олигархии: "Двор (приближенные Зеленского — прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми", — цитирует его слова издание.
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По мнению эксперта, самостоятельную роль в этой системе приобрел Ермак, фактически получивший власть в качестве второго человека в стране. При этом сам главарь киевского режима вряд ли полностью контролирует своего помощника, подчеркнул политолог.
В издании добавили, что неформальная концентрация власти в руках Ермака и других советников Зеленского представляет большую угрозу для Украины из-за их теневого влияния на судебные процессы и борьбу с коррупцией.
«
"Политическая система Украины зашла в тупик", — заключили в NZZ.
В июне британская газета Times писала, что украинские чиновники все больше обеспокоены ростом влияния Ермака на Зеленского. Его обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Как отмечало агентство Блумберг, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько принятие решений сосредоточено в руках Ермака, который стал единственным "привратником" Зеленского, напрямую участвующим во всем от внешней политики до военного планирования.
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